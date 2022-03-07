banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı

2022 Afet Tatbikatı Yılı ve Deprem Haftası etkinlikleri nedeniyle Kartal’da 1000 den fazla vatandaşın yaşadığı bir sitede, geniş çaplı bir tatbikat yapıldı. İstanbul İtfaiyesi ve 112 Hızır Acil ekiplerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin de katıldığı tatbikat, gerçek bir yangını aratmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:18
Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı
banner171

Senaryo gereği duman içinde mahsur kalan bir yaralının kurtarıldığı ve site sakinlerinin tahliye edildiği tatbikata; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen ve İmam Aydın ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Kartal Esentepe’de bulunan Pera Park adlı sitede gerçekleştirilen yangın tatbikatı, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile başladı. Olay yerinde bulunan Kartal Belediyesi Sivil Savuma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar ve Kartal İtfaiye Amiri Kenan Güler’in tatbikatı başlatması ile önce duman üreten bir makine otopark bölümünde çalıştırılarak ortamda yoğun duman oluşması sağlandı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri de bu sırada siren çalarak bina sakinlerini binayı tahliye etmeleri konusunda uyararak yardımcı oldu. Yaklaşık 3 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri oksijen maskelerini takarak tatbikat senaryosu gereği duman içinde mahsur kalan vatandaşa ulaştı ve şişme sedye çıkararak yaralıyı 112 Hızır Acil Servis ambulansına ulaştırdı.

302 dairenin bulunduğu ve binden fazla vatandaşın ikamet ettiği sitedeki tatbikatı izleyen Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, önceki gün bir okulda deprem ve tahliye tatbikatı yaptıklarını ve bugün de yangın ve tahliye tatbikatı yaptıklarını belirterek vatandaşları afetlere hazırlık konusunda duyarlı olmaya davet etti. Deprem gibi yangının da önemli ve önlem alınması gereken bir afet olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, tatbikatta emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu
Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı
Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı
Başkan Gökhan Yüksel ödüllü sporcularla bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel ödüllü sporcularla bir araya geldi
Kartal’daki okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı
Kartal’daki okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı
Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Kartal Belediyesi ile Doğuş Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169