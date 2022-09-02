banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.190,63
ALTIN
999,21
DOLAR
18,23
STERLİN
21,06
EURO
18,22
Haddini Bil Perinçek!
Son Dakika
Haddini Bil Perinçek!
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...

Kartal’da, Usta Sanatçılar Türkülerini Barış İçin Söyledi

Kartal Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla usta sanatçılar, Tolga Sağ ve Muharrem Temiz’in sahne aldığı ‘Barışa Türküler’ konserine ev sahipliği yaptı. Konserde, Kartallılar’ı yalnız bırakmayan usta sanatçı Arif Sağ, teşekkür plaketini, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:36
Kartal’da, Usta Sanatçılar Türkülerini Barış İçin Söyledi
banner171

Kartal Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul’un birçok ilçesinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, usta sanatçılar Tolga Sağ ve Muharrem Temiz sevilen halk türkülerini dünya barışı için söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, binlerce Kartallı hep bir ağızdan usta sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Gecede ayrıca, usta sanatçı Arif Sağ da Kartallılar’ı yalnız bırakmadı.

“Türkülere Kulak Verelim”

Konser sonunda, sevilen sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “Bu meydanda bütün renkler ve bütün güzel şarkılar ve danslara yer var. Türkülere kulak verelim. Türküler bize diyor ki; ‘hayatın bir sonu var.’ O yüzden; barış kadar, dostluk kadar, kardeşlik kadar güzel bir duygunun olmadığını türküler bize hep hatırlatıyor. Ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve onları Kartal’da ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Usta Sanatçı Arif Sağ’dan ‘Barış’ Vurgusu

Usta sanatçı Arif Sağ ise konuşmasında, “Yapmamız gereken, ülkemizde ve dünyada barışın önünü açmak, onu inşa etmek. Barışın önündeki engelleri aşarak ülkemizde ve dünyada barışı kurmak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Muhteşem Final
Kartal Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Muhteşem Final
Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti
Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti
Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!
Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!
Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı
Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169