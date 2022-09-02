Kartal’da, Usta Sanatçılar Türkülerini Barış İçin Söyledi

Kartal Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul’un birçok ilçesinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, usta sanatçılar Tolga Sağ ve Muharrem Temiz sevilen halk türkülerini dünya barışı için söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, binlerce Kartallı hep bir ağızdan usta sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Gecede ayrıca, usta sanatçı Arif Sağ da Kartallılar’ı yalnız bırakmadı.

“Türkülere Kulak Verelim”

Konser sonunda, sevilen sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “Bu meydanda bütün renkler ve bütün güzel şarkılar ve danslara yer var. Türkülere kulak verelim. Türküler bize diyor ki; ‘hayatın bir sonu var.’ O yüzden; barış kadar, dostluk kadar, kardeşlik kadar güzel bir duygunun olmadığını türküler bize hep hatırlatıyor. Ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve onları Kartal’da ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Usta Sanatçı Arif Sağ’dan ‘Barış’ Vurgusu

Usta sanatçı Arif Sağ ise konuşmasında, “Yapmamız gereken, ülkemizde ve dünyada barışın önünü açmak, onu inşa etmek. Barışın önündeki engelleri aşarak ülkemizde ve dünyada barışı kurmak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA