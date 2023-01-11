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Kartal’da Ücretsiz Spor Eğitimleri Sayesinde, Sporcu Nesiller Yetişiyor

Kartal Belediyesi’nin; tenisten basketbola, jimnastikten halk oyunlarına kadar, 7 farklı branşta düzenlediği spor eğitimlerinin 2022-2023 sezonu başladı. Spor yapan bir nesil yetiştirmek amacıyla, ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere, bu yıl yine binlerce başvuru gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2023 Çarşamba 11:37
Kartal’da Ücretsiz Spor Eğitimleri Sayesinde, Sporcu Nesiller Yetişiyor
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Aileler ve Öğrenciler, Ücretsiz Eğitimlerden Çok Memnun

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Alanında uzman spor eğitmenleri tarafından gerçekleşen ücretsiz eğitimler; tenis, basketbol, jimnastik, voleybol, halk oyunları, masa tenisi ve triatlon olmak üzere 7 farklı branşta düzenleniyor. Yıl boyunca devam edecek eğitimler, 6 ve 13 yaş arası çocuklar için veriliyor.

Kartallı aileler ve öğrenciler, Kartal Belediyesi’nin ücretsiz spor eğitimlerinden dolayı mutluluklarını ifade ederken, bu yıl eğitimlere yine rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Yeni sezonda, yaklaşık 2 bin öğrenci ücretsiz spor eğitimlerinden faydalanacak.

2022 yılında, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, spor dolu bir yılı geride bırakan Kartal Belediyesi, 2022-2023 sezonunda da, Kartal’da spor yapan bir nesil yetiştirme çalışmalarına ücretsiz spor eğitimleri sayesinde devam edecek.

“Amacımız, Sporu Çocuklarımızın Yaşam Tarzı Haline Getirmek”

Spora verdiği önemi her defasında dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ücretsiz spor eğitimleri sayesinde binlerce çocuğun sporla tanıştığına dikkat çekerek; “Kartal’da ücretsiz spor eğitimlerimizin 2022-2023 sezonu başladı.

Bizler de miniklerimiz ve ailelerimiz kadar çok heyecanlıyız. Spor yapmanın önemini çok iyi bilen biri olarak, Kartal’da spor yapan bir nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki, öğrencilerimiz sporu bir yaşam tarzı haline getirecekler.

Tüm ailelerimizi ve öğrencilerimizi her yıl Kartal Belediyesi’nin ücretsiz spor eğitimlerinden faydalanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı  (İTA)

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