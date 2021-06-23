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Kartal’da Uçkun ve Sivrisinekle Mücadelede İlaçlama Çalışmaları Başladı

Kartal Belediyesi, ilçede uçkun ve larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:32
Kartal’da Uçkun ve Sivrisinekle Mücadelede İlaçlama Çalışmaları Başladı
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Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin her mahallesinde haftada bir gün düzenli bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Kamusal alanlarda uygulanan ilaçlama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden asgari düzeyde etkilenmesi sağlanıyor. Çalışmalar özellikle durgun sular, birikinti sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında larva mücadelesi şeklinde devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner 

“Halk Sağlığı Önceliğimiz”

Yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele Kartal’ın 20 mahallesinde ilaçlama programı uzman ekipler tarafından sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında teçhizatlı araçlar ile yürütülen uygulama ile havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkan sivrisineklerin taşıyabileceği olası hastalıkların önüne geçerek, halk sağlığının korunması amaçlanıyor. Yaz boyunca yoğun ve titiz bir çalışma sürdürecek olan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kartal’ın her noktasında hummalı bir çalışma yürütecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülecek ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ havanın ısı durumuna göre Eylül ayı sonuna kadar sürecek olup; genel larva mücadelesi yıl boyu devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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