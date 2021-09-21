Kartal’da, Türk Müziğinin Unutulmaz İsmi Ruhi Suya Vefa Gecesi

Kartal Belediyesi, Türk halk müziği yorumcusu, besteci, bas bariton ve şair Ruhi Su’yu unutmadı. Merhum

sanatçının aramızdan ayrılışının 36. yıl dönümünde, Kartal’da bir anma konseri düzenlendi. Kültür ve

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kartal Belediye

Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi

Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve çok sayıda

sanatsever katıldı.

Gecede, ünlü sanatçı Hasan Karayol ile Ozan Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği

Korosu sahne aldı. Sanatçı Hasan Karayol, ‘Dadaloğlu’, ‘Haydar Haydar’ gibi sevilen şarkıları

seslendirirken, Türk Halk Müziği korosu ise ‘Ankara’nın Taşına Bak’, ‘Drama Türküsü’ şarkılarını

seslendirdi. Geceye katılan sanatseverler, konser boyunca seslendirilen şarkılara doyasıya eşlik etti.

“Kartal, İstanbul’un Kültür ve Sanat Merkezi Olma Yolunda”

Gecenin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, sanatçı Hasan Karayol’a bir teşekkür

plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Ruhi Su’nun Türk müziğinde yarattığı etkinin

nesiller boyunca devam ettiğini ve Hasan Karayol’un eşsiz yorumuyla unutulmaz bir gece yaşadıklarını

ifade etti. Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ise, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği

Korosu Şefi Ozan Doğan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Bulut, Kartal’ın İstanbul’da kültür ve sanat

merkezi olma yolunda ilerlediğini ve bunun en güzel kanıtının ise, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği

Korosu’nun gecedeki sahne performansı olduğunu söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)