banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.626,57
ALTIN
1.110,14
DOLAR
18,74
STERLİN
22,46
EURO
19,83
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte...
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı

Kartal’da Tiyatro Sezonu Dolu Dolu Geçiyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ‘Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal’ sloganıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen tiyatro etkinlikleri, Kartallı tiyatro severler ile buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ‘Rosa Lüksemburg’ ve Zülfü Livaneli’nin “Son Ada” adlı tiyatro eserleri Kartal’da sahnelendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2023 Salı 10:06
Kartal’da Tiyatro Sezonu Dolu Dolu Geçiyor
banner171

Kartal’da, Haftanın İlk Oyunu: Rosa Lüksemburg

Kartal’da, bu hafta sahnelenen ilk oyun, ünlü sanatçı Jülide Kural’ın yazarlığı ile yönetmenliğini üstlendiği ve tek başına oynadığı, ‘Rosa Lüksemburg’ adlı oyun oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Kartal Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Şükran Çelik ile çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Tek perde olarak sahnelenen oyunda, Almanya’nın 20’nci yüzyılda öne çıkan politikacılarından, sosyalist ve kadın hakları savunucusu Rosa Lüksemburg’un hayatı ve mücadelesi izleyiciye aktarıldı.

Oyunun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Yazı İşleri Müdürü Şükran Çelik, ünlü sanatçı Jülide Kural’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

“Son Ada” Adlı Oyun Ayakta Alkışlandı

Haftanın ikinci oyunu ise usta müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli’nin “Son Ada” adlı tiyatro eseri oldu. Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Aralık ayı kültür etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna seyircilerin ilgisi ise oldukça büyüktü.

Deniz Özmen’in hem yönetmen hem de oyuncu olarak rol aldığı oyun, Tiyatro Adam grubu tarafından sahnelendi. 120 dakika süren ve trajikomik unsurların yanı sıra dramatik mesajlara da yer veren oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Farklı dekoru ve hiç düşmeyen temposu ile de göz dolduran oyunun ardından Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şenol Karasu tarafından oyunculara günün anısına kartal heykelciği takdim edildi.

Muhteşem doğası ve huzurlu sakinleri ile yeryüzünde cenneti yaşayan bir grup insanın hayatının, adaya gelen eski bir devlet başkanı tarafından nasıl kâbusa çevrildiğini anlatan oyunda, Ada’nın nasıl adım adım yaşanmaz bir hale geldiği sahneden seyirciye aktarıldı. Ada halkının da kendi içindeki değişimini çok güzel ortaya koyan oyunun, bazı anları seyircilere kahkaha attırdı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Yeni Yıl Konseri
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Yeni Yıl Konseri
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı
Kartal'da Yeni Yıla Özel Muhteşem Türk Sanat Müziği Konseri
Kartal'da Yeni Yıla Özel Muhteşem Türk Sanat Müziği Konseri
Kartal’ın En Büyüğü Bayram Demirkol Parkı’nda 2. Etap Tamamlanıyor
Kartal’ın En Büyüğü Bayram Demirkol Parkı’nda 2. Etap Tamamlanıyor
Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den Yeni Yıl Mesajı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169