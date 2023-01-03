Kartal’da Tiyatro Sezonu Dolu Dolu Geçiyor

Kartal’da, Haftanın İlk Oyunu: Rosa Lüksemburg

Kartal’da, bu hafta sahnelenen ilk oyun, ünlü sanatçı Jülide Kural’ın yazarlığı ile yönetmenliğini üstlendiği ve tek başına oynadığı, ‘Rosa Lüksemburg’ adlı oyun oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Kartal Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Şükran Çelik ile çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Tek perde olarak sahnelenen oyunda, Almanya’nın 20’nci yüzyılda öne çıkan politikacılarından, sosyalist ve kadın hakları savunucusu Rosa Lüksemburg’un hayatı ve mücadelesi izleyiciye aktarıldı.

Oyunun sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Yazı İşleri Müdürü Şükran Çelik, ünlü sanatçı Jülide Kural’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

“Son Ada” Adlı Oyun Ayakta Alkışlandı

Haftanın ikinci oyunu ise usta müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli’nin “Son Ada” adlı tiyatro eseri oldu. Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Aralık ayı kültür etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna seyircilerin ilgisi ise oldukça büyüktü.

Deniz Özmen’in hem yönetmen hem de oyuncu olarak rol aldığı oyun, Tiyatro Adam grubu tarafından sahnelendi. 120 dakika süren ve trajikomik unsurların yanı sıra dramatik mesajlara da yer veren oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Farklı dekoru ve hiç düşmeyen temposu ile de göz dolduran oyunun ardından Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şenol Karasu tarafından oyunculara günün anısına kartal heykelciği takdim edildi.

Muhteşem doğası ve huzurlu sakinleri ile yeryüzünde cenneti yaşayan bir grup insanın hayatının, adaya gelen eski bir devlet başkanı tarafından nasıl kâbusa çevrildiğini anlatan oyunda, Ada’nın nasıl adım adım yaşanmaz bir hale geldiği sahneden seyirciye aktarıldı. Ada halkının da kendi içindeki değişimini çok güzel ortaya koyan oyunun, bazı anları seyircilere kahkaha attırdı.