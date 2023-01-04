banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.523,49
ALTIN
1.120,52
DOLAR
18,75
STERLİN
22,65
EURO
19,92
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte...
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı

Kartal’da, Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin Açılışına Yoğun İlgi

KüratörlüğünüCenap Önen’in yaptığı, su kabağı ve deniz kabuğu aksesuarlarının yer aldığı, ‘Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin açılışı Kartal’da gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 15:32
Kartal’da, Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin Açılışına Yoğun İlgi
banner171

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Cenap Önen’e teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin zanaatkarları ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Su kabağı ve deniz kabuklarından oluşan yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, 15 Ocak’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Çalışanlarına “Fonksiyonel Tıp Semineri”
Kartal Belediyesi Çalışanlarına “Fonksiyonel Tıp Semineri”
Petrol İş Mahallesi’nde 1250 Ton Asfalt Serimi Yapıldı
Petrol İş Mahallesi’nde 1250 Ton Asfalt Serimi Yapıldı
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Yeni Yıl Konseri
Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Yeni Yıl Konseri
Kartal’da Tiyatro Sezonu Dolu Dolu Geçiyor
Kartal’da Tiyatro Sezonu Dolu Dolu Geçiyor
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169