Kartal’da, Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin Açılışına Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Cenap Önen’e teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin zanaatkarları ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Su kabağı ve deniz kabuklarından oluşan yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, 15 Ocak’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.