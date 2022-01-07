Kartal’da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Temel açma çalışmalarının başladığı alanda düzenlenen törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da daha iyi veterinerlik hizmetlerinin yürütüleceği merkezin bitimini bu yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne yetiştirmeyi çok istediklerini söyledi. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hizmet taleplerinin Komşu İletişim Merkezi’ne gelen ilk 5 talep arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Yüksel, yeni binayla birlikte aşıdan kısırlaştırma ve mikroçip takımına, tedaviden ameliyata ve sahiplendirmeye değin pek çok hizmetin de daha iyi şartlarda can dostlarımıza verileceğini ifade etti.

Tören sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yüksel şöyle konuştu, “Veteriner hekim arkadaşlarımızla, Veteriner İşleri birim müdürümüzle ve her ikisi de veteriner olan meclis üyesi arkadaşım ve başkan yardımcımızla; veteriner hizmetlerini daha iyi koşullara getirmek gibi bir hayalimiz var. Burada bütün ekibimiz çalıştı, güzel bir proje ortaya koydular. Bugün o projeyle ilgili aslında ilk adımı attık.

Hayalimiz Bu Merkezi Hayvanları Koruma Günü’ne Yetiştirmek

Aslında burayla ilgili, bu kampüsün bütün hizmetleriyle ilgili sunumu yine buradaki veteriner hekimi arkadaşlarımız planlayacak. Önümüzdeki aya kadar da buradaki çalışmalar belirli bir seviyeye gelecek. Temel atma veya belli bir düzenleme seviyesine gelmiş olacak. Belki bodrum kat ortaya çıkmış olur. O zaman da bir iş akış sürecimiz belli olacak. Bizim hayalimiz bu merkezi 4 Ekim’e yetiştirmek ve Hayvanları Koruma Günü’nde böyle bir merkezi Kartal’a kazandırmak. Ama önümüzdeki ay bunları arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Onlar bize sunum yapacaklar. Hemen yandaki şu anda hizmet verdiğimiz binayı da işin içerisine katarak Kartal’daki veterinerlik hizmetlerini daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz.

Can Dostlarımızın İhtiyaçlarını Karşılarken, Koruyucu Sağlık Hizmetlerimizi de Geliştiriyoruz

Yeni merkezin hizmete girmesi ile -Kartal’daki sokak hayvanlarına nasıl daha iyi hizmet verilebilir, hayvan severlerle nasıl daha iyi süreç yönetilebilir?- bunu planlıyoruz. Aynı yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra; koruyucu sağlık hizmetlerimizi de geliştiriyoruz. Aşıdan kısırlaştırma ve mikroçip takımına, tedavi hizmetlerinden ameliyatlara değin birçok koşulların yanı sıra; başta sahiplendirme olmak üzere çeşitli modelleri geliştirecek olan kadroyla yan yanayız şu anda. Bu proje nasıl doğdu ondan da bahsedeyim. Göreve geldiğimizde hemen bir iletişim merkezi kurduk ve adına da komşularımızdan ilham alarak Komşu İletişim Merkezi (KİMER) dedik. KİMER’de çalışan arkadaşlarımızın sayısı gün geçtikte arttı ve pandemide kadro sayımız 120’ye ve sahaya çıkan arkadaşlarla beraber 150’ye ulaştı. Bu arkadaşlarla Kartallı komşularımızı daha çok dinlemeye, bilgi almaya ve konulara daha çok hâkim olmaya başladık. Bu süreç sırasında gördük ki Kartal’da en çok talep edilen ve ilk 5’ te olan taleplerin arasında sokak hayvanlarıyla ilgili hizmet beklentileri yer alıyor.

Bu taleplerin birçoğunu arkadaşlarımız karşıladı, fakat karşılayamadığımız hizmetler konusunda da tesisimizin büyümesi ve yenilenmesi gerektiği konusunu arkadaşlarımız, önümüze koydu. Bugün onların yapmış olduğu tespiti hayata geçirmekle alakalı ilk adım için buluştuk. Önümüzdeki aya da arkadaşlarımız buranın temel seviyesini bitirip bodrum katı seviyesine getirdiklerinde burada daha düzenli şekilde hem Kartallılara hem hayvanseverlere, hem de veteriner hekimlere merkezin bir tanıtımını yapmış olacağız.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)