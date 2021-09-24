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Kartal’da “Saha Çözüm Hareketi” Çalışmaları Tamamlandı

9 Ayda 210 Bin Hane ve İş Yerine Ulaşıldı, 350 Bin Kişiyle Birebir İletişim Kuruldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 08:55
Kartal’da “Saha Çözüm Hareketi” Çalışmaları Tamamlandı
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Kartal Belediyesi tarafından; vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine yerinde ve hızlı çözüm üretmek amacıyla Aralık 2020’de başlatılan Saha Çözüm Hareketi çalışmaları tamamlandı. “Hedef 100 Bin Hane” söylemi ile 9 ay boyunca çalınmadık kapı bırakmayan Komşu İletişim Merkezi’ne bağlı Saha Çözüm ekibi, proje kapsamında Kartal’ın 20 mahallesinde 210 bin bağımsız hane ve iş yerini ziyaret etti, 350 bin kişi ile birebir iletişim kurdu.

Vatandaşların Talepleri Tek Tek Kaydedildi

Kartal’da yer alan tüm hane ve iş yerlerini iki kişilik gruplar halinde ziyaret eden 40 kişilik saha çözüm ekibi, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet ederek gerçekleştirdikleri çalışmalarda vatandaşın istek, öneri ve taleplerini kaynağında dinleyerek ilgili birim ve müdürlüklerle paylaşmak üzere kayıt altına aldı. Vatandaşlarla birebir iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında ekipler, ziyaretlerinin sonunda kapısını çaldıkları her hane ve iş yerine Kartal Belediyesi’nin hizmet ve çalışmalarını içeren broşürler ile birlikte hijyen setlerini teslim etti.

Kapsamlı bir hazırlık süreci ve devamında 9 ay boyunca yoğun tempoda gerçekleşen Saha Çözüm Hareketi Projesi ile ilçenin 20 mahallesinde 194 cadde, 2062 sokakta yer alan toplamda 210 bin 125 bağımsız hane ve iş yerinin kapısı çalındı. 350 bin kişi ile birebir iletişim kuruldu. Böylece çalışmaların başında hedeflenen sayının çok üzerinde neticelenen saha çözüm hareketi projesi tamamlanmış oldu.

“100 Bin Hane Hedefinin Çok Üzerine Çıkarak Çalışmamızı Tamamladık”

Sürecin en başından sonuna kadar ekipler ile birlikte çalışmalara bizzat katılan ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini doğrudan dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi: ”9 ay önce başlattığımız ve komşularımızla bire bir görüşme sağladığımız Saha Çözüm Hareketimiz, bir yandan mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü pandemiye rağmen, 100 bin hane hedefinin çok üzerine çıkarak çalışmalarını tamamladı. Toplamda 210 binin üzerinde hane ve iş yerlerini ziyaret ederek komşularımızın istek, şikâyet ve önerilerine kulak verdik. Toplamda 350 bin komşumuza ulaştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi, hizmetlerimizi aktardık. Pandemi sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirdik, zorlukların üstesinden hep beraber el ele vererek geleceğimizi her fırsatta hatırlattık. Bu süreçte de kayıt altına aldığımız sorun ve beklentilerin takipçisi olacak, Kartalımızdan doğan birlik ve beraberlik ruhunu ülkemizin her bir noktasına yayacağız.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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