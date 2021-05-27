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Kartal’da Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinlikleri başlıyor

Kartal Belediyesi, düzenli ve bilinçli bir şekilde spor yapma alışkanlığını kazandırmak için ilçe genelinde ‘Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği’ için hazırlıklara başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:32
Kartal’da Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinlikleri başlıyor
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de desteklediği ve pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan komşularını düşünerek başlatılan etkinlikler Kartal’ın 5 ayrı noktasında yapılacak. Kartal Belediyesi tarafından başlatılan “Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor etkinliği ile Kartallı vatandaşlar hem düzenli ve bilinçli bir şekilde spor yapacak, hem de uzman eğitmenler tarafından spor yapma alışkanlığı kazandırılacak.

5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinden itibaren her cumartesi ve pazar günleri 08.00 – 09.00 saatleri arasında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan etkinlikler; Atalar Açık Spor Tesisi, Kartal Dragos Sahil Amfi önü, Soğanlık Fatih Boylan Parkı, Yakacık Bayram Demirkol Parkı ve Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kartallılar tae-bo ve zumba ile güne başlayacak

Yapılan spor etkinliklerinin içeriğinde tekvando, boks ve dans disiplinlerini bir araya getiren ve müzik eşliğinde yapılan bir egzersiz programı olan tae-bo, dans –fitnessın bir karması olarak özetlenen zumba dersleri de yer alacak. İlçe genelinde 5 ayrı noktada yapılacak olan etkinlikler Covid 19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

 

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