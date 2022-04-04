Kartal’da Ramazan Ayı Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi

İbadethanelerde düzenli olarak temizlik, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Ekipler, geçtiğimiz hafta camilerin ortak kullanım alanlarını, yüzey temasının olabileceği alanların tamamını ve ibadethanelerin dışında kalan; bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de detaylı bir temizlik işleminden geçirmişti. Ekipler son olarak ilk iftar ve ardından teravih namazı arefesinde de Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanarak camileri ibadete hazır hale getirdi.

Koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu yana yoğun bir özveriyle Kartal'da bulunan tüm kamu kurumları, metro ve tren durakları, minibüsler, taksiler, hastaneler, okullar ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanları dezenfekte eden Kartal Belediyesi; camilerde de çalışmalarını sürdürdü.

Ramazan Ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten ekipler, topluca teravih namazını kılacak olan vatandaşlar için ilçe genelinde faaliyet gösteren camilerde dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Camilerin ortak kullanım alanlarında titizlikle yürütülen çalışmada, vatandaşların temas edebileceği yüzeyler ilaçlanarak, hijyen konusunda azami hassasiyet gösterildi. Alanında uzman personel tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemiyle birlikte ibadetini yerine getirmeye gelen vatandaşların koronavirüsten korunmaları amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dezenfekte işleminin Ramazan Ayı öncesi olduğu gibi Ramazan Ayı boyunca ve bayram süresince de devam edileceği kaydedildi.