banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.311,40
ALTIN
913,23
DOLAR
14,71
STERLİN
19,32
EURO
16,18
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8 Yanlış!
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8...
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet Soydoğdu Türkiye’nin Son 4 Senesini Özetledi…
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet...
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi (VİDEOLU)
Son Dakika
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini...

Kartal’da Ramazan Ayı Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi

Kartal Belediyesi Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte ilçe sınırları içinde bulunan camilerde kapsamlı bir dezenfekte çalışması başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:15
Kartal’da Ramazan Ayı Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi
banner171

İbadethanelerde düzenli olarak temizlik, bakım-onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Ekipler, geçtiğimiz hafta camilerin ortak kullanım alanlarını, yüzey temasının olabileceği alanların tamamını ve ibadethanelerin dışında kalan; bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de detaylı bir temizlik işleminden geçirmişti. Ekipler son olarak ilk iftar ve ardından teravih namazı arefesinde de Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanarak camileri ibadete hazır hale getirdi.

Koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu yana yoğun bir özveriyle Kartal'da bulunan tüm kamu kurumları, metro ve tren durakları, minibüsler, taksiler, hastaneler, okullar ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanları dezenfekte eden Kartal Belediyesi; camilerde de çalışmalarını sürdürdü.

Ramazan Ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten ekipler, topluca teravih namazını kılacak olan vatandaşlar için ilçe genelinde faaliyet gösteren camilerde dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Camilerin ortak kullanım alanlarında titizlikle yürütülen çalışmada, vatandaşların temas edebileceği yüzeyler ilaçlanarak, hijyen konusunda azami hassasiyet gösterildi. Alanında uzman personel tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemiyle birlikte ibadetini yerine getirmeye gelen vatandaşların koronavirüsten korunmaları amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dezenfekte işleminin Ramazan Ayı öncesi olduğu gibi Ramazan Ayı boyunca ve bayram süresince de devam edileceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartallı vatandaşlar iki yıl aradan sonra Ramazan sofrasında bir araya geldi
Kartallı vatandaşlar iki yıl aradan sonra Ramazan sofrasında bir araya geldi
Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da
Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da
Başkan Gökhan Yüksel’den Ramazan Ayı Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den Ramazan Ayı Mesajı
Eski Ramazan Geceleri Kartal’da Yeniden Yaşanacak
Eski Ramazan Geceleri Kartal’da Yeniden Yaşanacak
Başkan Gökhan Yüksel, 1000 Günlük İcraatlarını Paylaştı
Başkan Gökhan Yüksel, 1000 Günlük İcraatlarını Paylaştı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169