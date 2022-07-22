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Kartal’da parklar yenileniyor, yeşil alanlar kent merkezine taşınıyor

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde park alanlarını artırmak için çalışmalarını yürütürken, var olan parklardaki yenileme çalışmalarıyla yeşil alanların kent merkezine taşınmasına olanak sağlıyor. İstanbul’un en fazla yeşil alanına sahip olan ilçelerinden biri olan Kartal’da yeni yapılan ve yenilemesi tamamlanan parklar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 09:53
Kartal’da parklar yenileniyor, yeşil alanlar kent merkezine taşınıyor
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Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde Kartal’ın çeşitli noktalarında bulunan parklar yenilenmeye devam ediyor. Yenileme çalışmaları tamamlanan parkların yanı sıra yeni yapılan park ve oyun alanları da hizmete açılıyor. Bu kapsamda yakın zamanda üç ayrı parkta çalışmalar tamamlanarak Kartallıların günlük kullanımına sunuldu.

Üç Ayrı Mahallede Üç Park Tamamlandı

Yürütülen çalışmalar neticesinde Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi yanında yapılan park vatandaşların hizmetine açıldı. Toplamda 3 bin 263 metrekare alan üzerine yapılan parkta 2 bin 420 metrekare yeşil alan bulunuyor. Çocukların oyun oynayabilecekleri oyun alanı, vatandaşların yürüyüş yapabileceği alan ve oturup dinlenebilecekleri oturma gruplarıyla birlikte yeni açılan park, Orhantepe Mahallesi sakinlerinin büyük beğenisi kazandı.

Ayrıca yenileme çalışmaları devam eden çok sayıdaki parktan iki tanesi de yakın zamanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Kordonboyu Mahallesi’nde bulunan Uygar Sokak Parkı’nın yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu parkta da çocuk oyun gruplarında çocuklar eğlenirken, ağaç gölgeleri altında bulunan piknik masalarında vatandaşlar keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Yenilenen bir diğer park ise Soğanlık Orta Mahalle’de bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı oldu. Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hemen yanında bulunan 3 bin 285 metrekarelik alana sahip parkta 2 bin metrekareye yakın yeşil alan oluşturuldu. Çocuk parkı da bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı’nın yürüyüş parkurunda yapılan revizyon çalışmasında da sona yaklaşıldı.

Kartal Belediyesi vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların oyun oynayabilmesi adına toplamda 185 adet parkla ilçe genelinde hizmetini sürdürüyor. Yeni yapılan parklarla bu sayının artması hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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