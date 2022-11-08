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Kartal’da, Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

Kartal Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’ kapsamında, belediye personeline yönelik ‘Organ Bağışı’ semineri gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:21
Kartal’da, Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi
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Kartal Belediyesi, belediye personeline yönelik sağlık seminerleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye personelini ve kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacı ile gerçekleştirilen seminerlerden bir diğeri de Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. ‘Organ Bağışı’ konusunun Dr. Gökçenur Kıldan tarafından etraflıca ele alındığı seminere Kartal Belediyesi personeli katılım sağladı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Konuşmacı Dr. Gökçenur Kıldan; “organ nakli ve organ bağışı nedir, kimler organ bağışı yapabilir, alınan organlar kimlere nakledilir ve organ bağışı nerelere yapılır?” başlıkları üzerinden değerli mesleki bilgi ve tecrübelerini 1 saat boyunca katılımcılara aktardı.

Seminerin sonunda, organ bağışı gerçekleştirmek isteyen katılımcılar, doldurdukları formları, Sağlık Bakanlığı görevlilerine teslim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da gerçekleşen sağlık seminerlerinin önemine dikkat çekerek; “Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın sağlığını çok önemsiyoruz. 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında önemli bir seminere ev sahipliği yaptık. Katılım gösteren tüm komşularımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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