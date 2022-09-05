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Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri ve okulların daha temiz olması için dezenfekte, ot biçme, temizlik ve yıkama hizmeti verdi. Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ise temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra; boya badana işlemleri gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:47
Kartal’da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır
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Çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri, oyun alanları bahçe duvarları, oyun ve spor aletleri ve oturma bankları temizlik ekipleri tarafından tazyikli su ile yıkandı. Ekipler bu şekilde çalışarak okul bahçelerini baştan aşağı tertemiz hale getirdi ve okulların daha hijyenik bir ortama kavuşmasını sağladı. Eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda bir başka ekip de okulların içinde dezenfekte işlemi gerçekleştirerek sınıfları ve ortak kullanım alanlarını virüs, mikrop ve bakterilerden arındırdı.

Özellikle hafta sonu yoğun mesai yapan temizlik ekipleri, okulların bahçelerinde de ot biçerek temizlik ve bakım hizmeti verdi. Çocukların oyun alanlarını süpürerek toz ve otlardan arındıran ekipler, gün boyu süren çalışmalarını farklı okullarda gerçekleştirdi.

Öte yandan Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde de dezenfekte, ot biçme, temizlik ve yıkama hizmetinin yanında, boya badana işlemleri yapıldı. Ekipler hummalı bir çalışma ile kreşlerin iç ve dış cephe boya ve tadilat işlerini gerçekleştirerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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