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Kartal’da öğrenciler çevre bilincini tiyatro oyunu ile öğreniyor

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde çevre bilinci oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla verdiği hizmetlerin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle çevre konusuna dikkat çekiyor. Kartal Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik çevre bilinci temalı “Çılgın Zaman Yolcuğu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2021 Cuma 10:06
Kartal’da öğrenciler çevre bilincini tiyatro oyunu ile öğreniyor
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği ‘Çılgın Zaman Yolcuğu’ ile anlatıldı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün düzenlediği “Çılgın Zaman Yolculuğu” isimli tiyatro etkinliğine Kartal’da okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde katıldı.  Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı oyuna çok sayıda ilkokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler pandemi kurallarına uygun şekilde maskeleriyle oyunu büyük bir dikkatle izledi.

Çevre temalı etkinliklerin ilk tiyatro oyununda öğrencilere çevre bilincinin geliştirilmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratan bir oyun sahnelendi. Tek perdeden oluşan oyun, yanlışlıkla çalıştırılan bir zaman makinesiyle yapılan yolculuğun ardından insanların çevreye verdikleri tahribatın sonuçlarıyla yüzleşmelerini konu alıyor.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gülay Boyraz ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan sahneye çıkarak etkinliğe katılan Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker ve İhsan Bayrakçı İlkokulu Müdür Yardımcısı Eren Kocadağ’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına birer kartal heykelciği takdim etti.

Çevreci öğrenciler dönüşüme katkı sağlayacak

Etkinliğin sonunda öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Cengiz Türkmen “ Sizlerden ricam çevremize duyarlı olup çöplerimizi yere atmamak. Öncelikle geri dönüştürülebilir plastik, atık yağ gibi maddeleri evinizde ailenizle birlikte ayrı bir poşete koyun. Biz de onları alıp geri dönüştürelim. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamış olabilirsiniz.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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