Kartal’da Muhtarlar Günü Kutlandı

Tören sırasında Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Coşar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında ayrıca bir de kahvaltılı toplantı organizasyonu gerçekleştirildi. Organizasyona; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı. Konuşma yapan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ, muhtarları makamlarında ziyaret ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına tebriklerini iletti ve çiçek ile Kartal heykelciği takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)