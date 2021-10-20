Kartal’da Muhtarlar Günü buruk kutlandı

Kartal Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na
konulan çelenk töreni ile başlayan program, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Topselvi Mahalle Muhtarı
Ramazan Keklik nedeniyle buruk geçti. Muhtarların katılımıyla yapılan tören sonrasında Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel muhtarlarla bir araya geldi.
Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan
Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın ve Cengiz Türkmen’in yanı sıra, Kartal’daki 20 mahallenin
muhtarı ve Kartal Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Topselvi
Mahallesi Muhtarı Ramazan Keklik nedeniyle buruk kutlanan tören sırasında Kartal Muhtarlar Derneği
Başkanı Salim Coşar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile tören sona erdi.
Başkan Yüksel: ‘Yerel yönetimlerde muhtarlarımızın önemi büyük’
Atatürk Anıtı’na konulan çelenk töreninin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye
hizmet binasında Kartallı muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Gökhan Yüksel, yerel yönetimlerde
muhtarların öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, Kartal’da hizmet veren 20 mahalle muhtarının bu özel
gününü kutladı. Başkan Gökhan Yüksel, kısa bir süre önce hayatını kaybeden muhtar Ramazan Keklik için
duyduğu üzüntüyü bir kez daha yenileyerek taziyelerini iletti.
Topselvi Muhtarı Ramazan Keklik için Kur’an-ı Kerim okundu
Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında çelenk töreninin ardından muhtarlar günü nedeniyle bir
organizasyon düzenlendi. Yakacık’ta düzenlenen organizasyondan önce merhum muhtar Ramazan Keklik
için Kur’an-ı Kerim okundu. Kartal Müftülüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen Ku’ran-ı Kerim
tilavetinin ardından tüm katılımcılar görevi başındayken hayatını kaybeden Topselvi Mahalle Muhtarı
Ramazan Keklik için Fatiha okudular.
Kartallı muhtarların ağırlandığı organizasyona; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ve Kartal’daki
mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü
kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.
Toplantıyı ziyaret eden Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Şenol Karasu; Kaymakam Abdullah Demir
ve muhtarları 20 Ekim Çarşamba günü Kartal Meydanı’nda yapılacak olan Meme Kanseri Haftası
etkinlikleri ve Pembe Patika Organizasyonuna davet etti.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)