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Kartal’da Meydan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Hürriyet Caddesi’nin Altyapı Çalışmalarına Başlandı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:55
Kartal’da Meydan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi’nin koordinasyonu ile gerçekleştirilen Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi ile Kartal, çok yakında daha yeşil, ferah ve işlevsel bir meydana kavuşacak. Haziran ayına kadar tamamlanması için İBB ve Kartal Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri ile çalışmaları başlattığı proje kapsamında Hürriyet Caddesi‘nde yapılacak altyapı çalışmaları sebebiyle cadde geçici bir süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çehresini değiştirecek Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda büyük bir altyapı atılımı ile kangren haline gelen yağmur suyu ve atık su kanallarının tamamen yenilendiği proje alanı ve çevresinde, şimdilerde İBB ve Kartal Belediyesi ekipleri, üstyapıyı nitelikli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresinin birçok fonksiyon kazanıp işlevsel hale gelmesi, artacak yeşil alan ile ferahlaması ve içerisinde yer alacak otopark alanı ile park sorununa çözüm sunması amaçlanıyor.

2000 metrekaresi yeşil alan için ayrılan ve 40 metre çapında dairesel bir amfi tiyatronun da yer alacağı proje için çalışmalar, 9000 metrelik alanda yapılıyor. Haziran ayına yetiştirilmesi planlanan yenileme çalışmalarında Hürriyet Caddesi, Egemenlik Bulvarı ve Spor Caddesi üzerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde ekipler, Hürriyet Caddesi’ndeki alt yapı çalışmalarına start verdi. 

Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme çalışması ile eş zamanlı olarak Hürriyet Caddesi’nde altyapı çalışmaları başlatıldı. Hürriyet Caddesi geçici bir süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

Aynı bölgede iki defa çalışma yaparak hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etmeme adına tek seferde bu çalışmaların yapıldığının altını çizen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yenileme çalışmalarının ardından Kartal’ın çehresinin değişeceğini ifade etti.

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