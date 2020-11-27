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Kartal’da Kültür Merkezi ve Aşevi Projesi İçin İlk Kazma Vuruldu

Kartal Belediyesi'nin, Yalı Mahallesi'ne kazandıracağı "Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi" ile Esentepe Mahallesi'nde kurulacak "Aşevi ve Gıda Bankası Projesi" için ilk kazma vuruldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yalı, Topselvi ve Yunus Mahallelerinin muhtarları ile birlikte çalışmaların başladığı alana giderek incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2020 Cuma 13:51
Kartal’da Kültür Merkezi ve Aşevi Projesi İçin İlk Kazma Vuruldu
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Başkan Gökhan Yüksel, Kültür Merkezi ve Aşevi Projesi’nde incelemelerde bulunmadan önce; Yalı Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının eğlenceli ve uygulamalı yollarla öğretileceği "Trafik Eğitim Parkı"nı ve yapımı devam eden "Mehmet Ali Büklü Meydan Projesini" ziyaret etti.

 

40 Yıllık Hayal Gerçek Oldu

 

Daha sonra Yalı Mahallesi sınırları içinde yapılacak olan ve seçim vaatleri arasında yer alan Yalı Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi için saha alanına giden Başkan Gökhan Yüksel, burada temel kazı programına katıldı. Proje hakkında konuşan Başkan Yüksel, "Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi’nin yapımına başladık. Şu anda Yalı Mahallesi sınırlarındayız. Hafriyat çalışmaları tamamlandıktan sonra, burada hep beraber temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Yalı, Yunus ve Topselvi'nin idari olarak, etüt merkezleri, kütüphane ve taziye evi gibi ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis inşa edeceğiz. Böylelikle 3 mahallemizin de 40 yıllık; kültür merkezi ve sosyal aktivitelerin yapılacağı proje beklentisine cevap vermiş olacağız." şeklinde konuştu.

 

Yalı Mahallesi Konfor Sokak'ta 7 katlı olarak inşa edilecek Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallesini kapsayan kültür merkezi hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, “Kültür merkezimizde; çok amaçlı salonlar, içinde mutfağı bulunan taziye evi, toplantı salonları, kütüphane, idare odaları, 11 adet atölye sınıfı, Kartal Akademisi için 11 adet derslik ve çatı katında açık teras olacak. Tesis ile beraber bölge sakinlerinin eğitim, üretim ve sanatsal faaliyetleri desteklenecek.” dedi.

 

Kartal’da Bir İlk “Aşevi ve Gıda Bankası Projesi”

 

Başkan Yüksel’in son durağı ise Esentepe Mahallesi'nde temel kazı çalışmalarının başladığı Aşevi ve Gıda Bankası Projesini oldu. Füsun Sokak'ta Kartal’da bir ilk olarak gerçekleştirilecek Aşevi ve Gıda Bankası Projesinin temel kazı çalışmalarını başlatan Başkan Yüksel, "Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımız için aşevi kurulacak olması önemli bir hizmet olacak. Bu konuda bizimle beraber olan Türkoğlu ailesine, Prof. Dr. İlter Türkoğlu nezdinde teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kısa bir süre önce Prof. Dr. İlter Türkoğlu ile ilçede bir aşevi ve gıda bankası kurulması için protokol imzaladıklarını, Kartal'da inşa edilecek aşevi ile beraber ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

 

 

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