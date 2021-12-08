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Kartal’da Kreş Öğrencileri Parkların Yapımında Söz Sahibi

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nde alınan kararlar Kartal’da uygulamaya geçiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2021 Çarşamba 09:45
Kartal’da Kreş Öğrencileri Parkların Yapımında Söz Sahibi
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocukların yönetime katılmaları amacıyla ilçede her mahalleyi temsilen bir çocuğun görev aldığı Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’ni hayata geçirmesinin ardından artık ilçede çocuklarda söz sahibi oluyor.

Türkiye’de en çok kreşe sahip olan Kartal Belediyesi, ilçedeki 15 kreşiyle çocukların eğitim ve öğretimine destek verirken, 20 mahallesi bulunan Kartal’da her mahalleyi temsilen bir çocuğun görev aldığı Çocuk Meclisi ile de örnek bir projeye imza atmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 2. Dönem 1. Oturumunda alınan kararlar gereği Kartal’da yapılan parklarda çocuklara da söz hakkı tanındı. Söz konusu kararlar gereği Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne açılan talep doğrultusunda Yukarı Mahalle’de bulunan Adile Naşit Kreşi’ne devam eden öğrencilere hayallerindeki parkın nasıl olması gerektiği soruldu.

Çocukların hayal ettikleri park gerçeğe dönecek 

Hayallerindeki parkı arkadaşlarıyla beraber çizmeye davet edilen kreş öğrencilerine, projeksiyon ile var olan tasarımlar gösterildi. Çocukların çizimlerini yapacakları masalara da farklı renkler ve desenlerin olduğu basılı görseller konuldu. Parkların zemin renkleri, desenleri ve yapılacak oyuncaklar konusunda Adile Naşit Kreşi öğrencilerinin farklı fikirleri alındı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar zaman zaman görevlilere sorular sorarak nasıl bir park istediklerini çizerek ve boyayarak anlattılar. Çocukların çizip boyadıkları park tasarımları, küçük notlarla birlikte daha sonra değerlendirilmek üzere kayıt altına alınarak toplandı. Çizim yapan çocuklardan biri olan Yiğit Eymen Küçük, “Arkadaşlarımla birlikte hayallerimizi çizdik. Şimdi hayalimdeki parkta oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi

 KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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