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Kartal’da Kent Sorunları, Muhtarlar Toplantısı İle Çözüme Kavuşuyor

Kent sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için, Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk Cumartesi günü düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın, 152’incisi gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 12:11
Kartal’da Kent Sorunları, Muhtarlar Toplantısı İle Çözüme Kavuşuyor
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Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarları katıldı. Toplantı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Son 30 Yılın En Büyük Altyapı Çalışmalarını Yaptık”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, 152’incisi düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın önemine dikkat çekti. Tüm yerel yönetimlere örnek teşkil etmesi gereken bir yönetim politikası olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartal’da son 30 yılın en büyük altyapı çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Başkan Yardımcısı Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İBB ile ortak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, Kartal’da son 30 yılın en büyük altyapı çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, hepinizin bildiği üzere; Kartal-Maltepe-Pendik-Tuzla bölgeleri için çok önemli olan bir arıtma tesisini hizmete açtı. Bizler için bu çalışma çok önemliydi. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’dan ‘Yeni Kreşler’ Müjdesi

Konuşmasının devamında, Kartal Belediyesi’nin, ilçe genelinde 15 tane kreşin hizmet verdiğini belirten Başkan Yardımcısı Aydın, Türkiye’nin en çok kreşine sahip ilçe belediyesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’a yeni kreşler kazandırılacağının müjdesini verdi.

Kartal Belediyesi’nin, kentin sadece teknik sorunlarıyla ilgili değil, sosyo-kültürel ve eğitim gibi her alanda çalıştıklarının altını çizen Başkan Yardımcısı İmam Aydın, özetle şunları söyledi; “Kartal Belediyesi olarak, hedeflerimizden biri de, Kartal’ı İstanbul’un kültür-sanat merkezi yapmak. Sosyal demokrasiye gönülden bağlı bir anlayışla çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz.”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmasının ardından, toplantıya katılan Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak, mahalleleriyle ilgili sorunları aktardı. Toplantı heyeti, aktarılan sorunları dinleyerek en kısa zamanda çözüme kavuşması için çalışmalar başlatılacağını ifade etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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