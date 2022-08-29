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Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor

Kartal Belediyesi, kadınların herhangi bir saldırı ve şiddet karşısında kendilerini koruyabilmeleri için kadınlara yönelik Öz Savunma Atölyesi’nin yeni kayıtlarını almaya başlıyor. Son zamanlarda artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla başlatılan atölye çalışmalarında, kadınlara kendilerini savunma taktikleri öğretilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:19
Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor
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Kartal Belediyesi ve Mor Dayanışma işbirliğiyle başlatılan Öz Savunma Atölyesi çalışmalarına başvurular Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Atölye çalışmaları kapsamında; Öz savunma nedir? Şiddet türleri nelerdir? Kırılganlığı aşmak; öz güven, öz saygı… Ev içi şiddet ve öz savunma pratiği. Toplu taşımada şiddet ve öz savunma pratiği. Sokakta, kamusal alanda şiddet ve öz savunma pratiği başlıklarını içeren eğitimler verilecek. Beş hafta sürecek eğitimlerde öz savunma stratejileri teorik ve pratik olarak öğretilecek. Eğitimlerin sonunda kadınlara katılım belgesi verilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 280 64 06 numaralı hattından ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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