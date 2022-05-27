Kartal’da Kadınlar İçin Dijital Girişimcilik Seminerleri Başladı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

26 Mayıs günü, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda başlayan ilk seminere, kadın girişimciler yoğun ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında başlayan ve 9 Haziran’a dek sürecek seminerler için açılış töreni düzenlendi.

Kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmaları amacıyla yaptıkları girişimleri özendirmek, geliştirmek ve desteklemek adına Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen seminere; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KAGİMER) Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Dr. Sibel Özdemir, Dr. Günseli Acar ve Kartallı kadınlar katıldı.

Seminerde ilk konuşmayı yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Kartal Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından 3 hafta sürecek bir eğitim programı düzenlendiğini kaydederek eğitimlerde girişimciliğin ve e-ticaretin temel kurallarının anlatılacağını; ancak katılımcılardan gelen talep, ihtiyaç ve beklentilerin de dikkate alınacağını söyledi. Dr. Şişman, Eylül ayından itibaren de seminerlerde belirlenen içerikler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman’ın ardından kürsüye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve gelmesinin ardından, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu kaydetti ve iki kurum arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde pek çok sorunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Yapılan eğitim çalışmasını ve sonuçlarını çok önemsediklerini dile getiren Aydın, çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, konuşmasının ardından Dijital Girişimcilik Semineri’nde eğitim veren Dr. Sibel Özdemir’e, Kadın El Emeği Pazarı’nda üretilen bir çantayı takdim etti.

Seminerin ilk gününde eğitim veren Dr. Sibel Özdemir, girişimcilik ile ilgili temel kavramlardan başlayarak pek çok farklı konularda katılımcı kadınlara bilgi verdi. Örnek girişimlerden ve girişimci kadınların izlemeleri gereken yollardan bahseden Özdemir, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Seminerin ikinci sunumunu ise Dr. Günseli Acar gerçekleştirdi. 2 ve 9 Haziran’da gerçekleşecek oturumlarla toplam 3 haftada bitecek olan seminerlerde; kadın girişimcilerin desteklenmesi, iş kurma, e-ticaret, markalaşma süreçleri gibi pek çok farklı konu ele alınacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)