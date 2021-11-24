Kartal’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Düzenlendi

Kartal Belediyesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenlendi. Şiddetin kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğuna vurgu yapmak, söz konusu eşitliğin ancak kadınların güçlendirilmesi ile sağlanabileceğine ve şiddetin ancak bu şekilde durdurulabileceği düşüncesiyle farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Panele Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekin, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, İyi Parti Kartal Kadın Kolları yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kartal Şube yönetimi, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salona girişlerde HES kodu ve aşı kartı kontrolü yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nejla Erdem üstlenirken;eski devlet bakanı, avukat, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Danışma Kurulu Başkanı Önay Alpago ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

Kreşler, kadın sığınma evleri şiddetten korunmanın ve güvenlik içinde yaşamanın önemli merkezleridir

Kadına şiddetin nedenleri, sonuçları ve alınması gereken önlemlerin ele alındığı panel bir buçuk saat sürdü. Panelde ilk konuşmayı eski Devlet Bakanı Önay Alpago gerçekleştirdi. Alpago konuşmasında yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek yapılan projelerle ilgili teşekkür etti. Alpago, “Kartal Belediyesi’ni ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni özellikle kreşlerle ilgili kutluyorum. Kreşler, kadın sığınma evleri şiddetten korunmanın ve güvenlik içinde yaşamanın çok önemli merkezleri.” dedi.

Taleplerin ve isteklerin karşılık bulması için çalışıyoruz

Önay Alpago’nun ardından bir konuşma gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da, “Belediyeler olarak bizim işimiz hiç bitmez. Fakat azmimiz ve kararlılığımız var. Sadece kadın açısından değil, farklılık hisseden herkesin talepleri ve isteklerinin bu kentte karşılık bulması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorunların çözümü noktasında kararlılığını belirtti. Panelin son bölümünde ise izleyicilerden gelen sorular cevaplandı.

Kadın Danışma Merkezi 25 Kasım’da Açılıyor

Etkinliğin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak katılımcılara çiçek ve kartal heykelciği takdim etti. Başkan Yüksel, “25 Kasım Perşembe günü Kadın Danışma Merkezi açılışımız var. Bu hizmeti zaten yapıyorduk ama daha fazla kurumsallaştırmak, ön plana çıkarmak ve bilgiye ulaşmak için çaba harcıyoruz. 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi’ni kurduk. Gelen talepleri ilgililerle buluşturmak için ayırıyoruz. Kadın Danışma Merkezi, Kadın Sığınma Evimiz ve akabinde hem bizlerin olan kreşlerimiz hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte üç tane kreşimizi de hayata geçirmiş olduk. Sayımız 15’ti, şimdi 18 kreşle yeni bir nesil yetiştiriyoruz. Yapımı devam eden kültür merkezlerimizde Büyükşehir Belediyesi ile beraber kadını ve çocuğu önceleyen projeleri koyabilmek adına attığımız adımlar var.” diyerek kadın ve çocuk konusunda Kartal’da yapılan çalışmaları anlattı.

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KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)