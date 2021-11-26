Kartal’da, Kadın Danışma Merkezi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, Kartal’a yeni bir ‘Kadın Danışma Merkezi daha kazandırdı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla kurularak kadınları; psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeyi ve Kartallı kadınlar arasında bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen merkez ile, kadınların kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri; aile, arkadaşlık, iş hayatında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri, hayatlarında ya da geçmişlerinde kendilerini mutsuz eden yaşantılarını değiştirebilmeleri için gerekli gücü kazanabilmeleri, suçluluk duyguları ve korkularıyla başa çıkmayı öğrenebilmeleri, kararsızlık ve kaygılardan kurtulup hayatın akışına katılabilmeleri, hedeflerinin peşinden koşabilmeleri, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayabilmeleri ve değiştirmeye yönelik inisiyatif alabilmeleri ile üretebilmeleri amaçlanıyor.

Kadın Danışma Merkezi aynı zamanda; bireysel terapi, çift terapisi, oyun terapisi, grup terapisi, ihtiyaç odaklı eğitimler, seminerler ve danışmanlık (kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı vb.) ekonomik güçlendirme eğitimleri ve danışmanlığı ile hukuki danışmanlık hizmetleri sunacak.

Kartal Petrol-İş Mahallesi’ndeki Kadın Danışma Merkezi’nin açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Oğul Aktuna, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Amacımız Çaresiz Kadınların Yanında Olmak”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin her zaman kadınların yanında olduğunu vurgulayarak; “Sevgili Canan Başkanımın bizi yüreklendirmesinin ardından bir takım projelere imza atmaya karar verdik. Bu yolculuk yeni başlamadı. Kadın hareketinin ya da kadına yönelik şiddet ile mücadelenin daha derli toplu, daha bilinçlendirici detaylarına ve unsurlarına hakim olmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk. Geçtiğimiz yıl, 25 Kasım'da yine Canan Başkanımızla birlikte, kadınlar için ‘Acil Yardım Hattı’ protokolü imzaladık ve kadınların her alanda yanlarında olduğumuzu gösterdik. Kadınların kendilerini geliştirmesi, hayatın içerisinde aldıkları sorumluluk ve görevleri artırmak için mücadeleye birlikte devam edeceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Canan Güllü’den, Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiği konuşmasında; “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması için yürekten bir teşekkürü, Sayın Başkanımız ve ekibine gönderiyorum. Biz bu yapı taşlarını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Artık bir şeyler değişiyor ve o değişimi Sayın Başkan’ın gözlerinde de görüyorum. ‘Siz ne derseniz varım’ dediği ilk günden itibaren, kadın meseleleri ile ilgili her talebimizi Kartal Belediyesi’ne iletebildik.” ifadelerimi kullandı.

Konuşmaların ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye bir çiçek takdim etti. Takdimin ardından, Başkan Yüksel ve beraberindekiler, kurdele kesimi ile birlikte Kadın Danışma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)