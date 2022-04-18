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Kartal’da İhtiyaç Sahipleri Bu Ramazan da Unutulmadı

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolisi desteğinde bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:21
Kartal’da İhtiyaç Sahipleri Bu Ramazan da Unutulmadı
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Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte sosyal yardım alanında çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dayanışmayı sürdürüyor. Covid-19 pandemisinin sebep olduğu iki yıllık aranın ardından, ilçenin birçok noktasında Ramazan Ayı iftar buluşmalarını organize eden Kartal Belediyesi, bir yandan da ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolileri dağıtıyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışı ile içerisinde temel gıdaların bulunduğu Ramazan kolilerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi ve Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden gelen başvurular değerlendirilerek yapılan yardımlar, Kartal’ın dört bir yanına ulaştırılıyor.

İlçenin 20 mahallesinden gelen ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan talepler neticesinde belirlenen ihtiyaç sahipleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek Ramazan kolileri teslim ediliyor.

“Kartal’da Dayanışmayı Büyütüyoruz”

Ramazan Ayı’nda dayanışma ruhunun önemine vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, “Sosyal yardım alanında bugüne kadar ihtiyaç sahibi aileler, öğrenci kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız, hasta ve yaşlılarımız için birçok hizmette bulunduk. Ramazan Ayı’nda da İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri olan Kartal’da Ramazan’ın ruhuna yakışır bir şekilde dayanışmayı büyütüyoruz. Ramazan boyunca hemen her akşam bir mahallemizde yüzlerce kişinin katıldığı sofraları aşevimizden çıkan yemeklerle kuruyoruz. Eski Ramazan ruhunu tüm komşularımızla hep beraber yakaladık. İhtiyaç sahibi ailelerimize de koli dağıtımlarımız devam ediyor. Temel gıda kolisi yardımına ihtiyaç duyan komşularımızın bize başvurmaları yeterli.” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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