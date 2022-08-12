Kartal’da İbadethaneler Muharrem Ayı Boyunca Dezenfekte Edildi

Kartal Belediyesi, Covid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı ilk günden bu yana halk sağlığını korumak ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartal’da bugüne kadar milyonlarca metrekare alanı dezenfekte eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem Ayı boyunca da ilçedeki tüm ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Cami ve cemevlerinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalar sayesinde, özellikle ortak kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile ibadethanelerin dışında kalan bahçe alanları, banklar, abdest alınan bölümler nano gümüş iyon teknolojisi ile hijyenik hale getirildi.

İbadethanelere gelen vatandaşların dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar ve dezenfektan üniteleri de ekiplerin dezenfekte işleminden payını aldı.

“Komşularımızın Taleplerine Öncelik Veriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederek yapılan dezenfekte çalışmaları ile alakalı şunları kaydetti, “Muharrem Ayı boyunca ekiplerimiz büyük bir özveri ile ibadethanelerdeki dezenfekte çalışmalarına devam etti. Kartal Belediyesi olarak halk sağlığını önemsiyor, salgın sürecinde de komşularımızın taleplerine öncelik veriyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. İnsanlık olarak, zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA