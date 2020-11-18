Kartal’da HES Kodu Olmayan Pazarcı Satış Yapamıyor

Bu kararın ardından Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında HES kodu taraması gerçekleştirmeye başladı.

Kamu kurumlarına girişte mecburi tutulan HES kodu uygulamasının semt pazarlarında da uygulanmaya başlanmasının ardından zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kartal’da her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında mobil cihazlar ile HES kodu taraması gerçekleştiren zabıta ekipleri, taramalar sırasında temaslı veya riskli olduğu ortaya çıkan esnafa ise hem ceza yazdı hem de sağlık kuruluşlarına bilgi vererek karantinaya alınmalarını sağladı.

HES kodu sorgulamaları sırasında esnafın kimlik bilgileri de kontrol edilerek HES kodu olmayan pazarcı esnafının satış yapmasına kesinlikle izin verilmedi ve HES kodu edinmeleri sağlandı. Öte yandan pazar giriş ve çıkışlarına Kartal Belediyesi tarafından yerleştirilen dezenfektan istasyonları da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.