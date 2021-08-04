Kartal’da Her Gün 7 Mahalle, Sivrisinek ve Haşerelere Karşı İlaçlanıyor 

Sıcak havanın etkisini artırması ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına katılan araç sayısı 5’e çıkartıldı. Arkasında özel püskürtme makinesi olan ve ULV olarak adlandırılan araçlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olanların sayısı, Kartal Belediyesi’nin talebi ile 2’den 3’e çıkartıldı.

Kartal Belediyesi’ne ait 2 araç ile birlikte sayıları 5’e çıkan araçlar, hafta içi her gün 7 mahallede ilaçlama yapıyor. Cadde ve sokaklarda uygulanan ilaçlama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden etkilenmemesi sağlanırken özellikle durgun sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında da larva mücadelesi yapılıyor.

Kartal’daki 20 mahalle için düzenli ilaçlama programı yapan ekipler; hafta sonunda ise yoğun şikâyet olan mahallelerde 2 ULV aracı ile ilaçlama gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülen ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ Eylül ayı sonuna kadar sürecek, ancak genel larva mücadelesi yıl boyunca devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)