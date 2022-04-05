banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.326,29
ALTIN
909,10
DOLAR
14,73
STERLİN
19,28
EURO
16,07
Dr.Sarı : Çocuklar Bizim Her şeyimiz
Dr.Sarı : Çocuklar Bizim Her...
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8 Yanlış!
Kanser Hakkında Doğru Sanılan 8...
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet Soydoğdu Türkiye’nin Son 4 Senesini Özetledi…
ESDER Malatya Şube Başkanı Ahmet...
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi (VİDEOLU)
Son Dakika
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi

Kartal’da Fırınlara Ramazan Denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartallıların Ramazan ayı süresince sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 10:14
Kartal’da Fırınlara Ramazan Denetimi
banner171

Kartal’da bulunan fırınları ve gıda ürünü satan işyerlerini düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı nedeniyle fırın denetimlerini de sıklaştırdı.

Ekipler ilçe genelinde sıkı bir çalışma başlatarak Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü yaptı. Kartal’ın farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü, fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri tek tek gezerek farklı gramaj gruplarındaki pideleri tartıp, uygunluğunu kontrol etti.

Kartallıların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun bir çalışma yürütülürken, işyerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştirildi. Denetim yapılan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat denetim tutanağı ve tespit varakası tanzim edildi.

Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimler, Ramazan Ayı süresince ve Ramazan Bayramı’nda artarak devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.04.2022 11:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Simurg” Yeniden Doğuş Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
“Simurg” Yeniden Doğuş Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Kartallı vatandaşlar iki yıl aradan sonra Ramazan sofrasında bir araya geldi
Kartallı vatandaşlar iki yıl aradan sonra Ramazan sofrasında bir araya geldi
Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da
Avrupalı Erasmus Öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi İçin Kartal’da
Kartal’da Ramazan Ayı Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi
Kartal’da Ramazan Ayı Öncesi Camiler Dezenfekte Edildi
Başkan Gökhan Yüksel’den Ramazan Ayı Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den Ramazan Ayı Mesajı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169