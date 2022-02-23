banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.038,56
ALTIN
842,63
DOLAR
13,83
STERLİN
18,83
EURO
15,71
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Son Dakika
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım

Kartal’da ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ başladı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün, evliliğe adım atacak çiftlere yönelik düzenlediği “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:06
Kartal’da ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ başladı
banner171

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerine karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, aile kurmak için bir araya gelen çiftlere yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Programın ilk eğitimi Kartal Belediyesi Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Evlenerek mutlu bir yuva kurmaya karar veren çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim kurmalarını, olası sorunların üstesinden gelmelerini, evliliğin dayandığı temelleri benimsemelerini, öfke kontrolü hakkında bilgilenmelerini ve evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ilk eğitimi Uzman Psikolog Özlem Baran tarafından verildi.

 

Eğitimde,  evliliğin sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak olan unsurlar bir sunum eşliğinde ve konu başlıkları ile detaylandırılarak 2 saat boyunca katılımcılara anlatıldı. Soru-cevap bölümüyle zenginleşen eğitimde Uzman Psikolog Özlem Baran örnekler de vererek belirli bazı durumlarda çiftlerin hangi davranışları seçebileceklerini ve sonuçlarını aktardı. Doğum, çocuk gibi farklı konu başlıkları ile uzman psikologların yer aldığı eğitimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
 

Başkan Gökhan Yüksel: Evliliğe adım atacak çiftlerimizi bekliyoruz

 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: “Evlilik kararı alan çiftlerimizin bir ömür boyu mutlu, huzurlu ve temelleri sağlam bir evlilik yaşamaları için Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı başlattık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde uzman psikologlarımız tarafından vereceğimiz eğitimlerimiz ile evliliğe adım atacak olan çiftlerimizin evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz. Aile kurmak isteyen bütün çiftlerimizi, Evlilik Öncesi Eğitim Programı’na bekliyoruz.”  ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peyzaj Mimarı Öğrencileri, Kartal’a Proje Üretmek İçin Kolları Sıvadı
Peyzaj Mimarı Öğrencileri, Kartal’a Proje Üretmek İçin Kolları Sıvadı
“KE” 3. Yılını ‘Onur ve Emek Ödülleri’ ile Taçlandırıyor
“KE” 3. Yılını ‘Onur ve Emek Ödülleri’ ile Taçlandırıyor
Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar açıklandı
Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar açıklandı
Genç Sporcular, Şampiyonluk Kupalarını Kartal Belediyesi Yöneticilerinden Aldı
Genç Sporcular, Şampiyonluk Kupalarını Kartal Belediyesi Yöneticilerinden Aldı
Kartal Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitimleri sona erdi
Kartal Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitimleri sona erdi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169