Kartal’da ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ başladı

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerine karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, aile kurmak için bir araya gelen çiftlere yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Programın ilk eğitimi Kartal Belediyesi Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Evlenerek mutlu bir yuva kurmaya karar veren çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim kurmalarını, olası sorunların üstesinden gelmelerini, evliliğin dayandığı temelleri benimsemelerini, öfke kontrolü hakkında bilgilenmelerini ve evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ilk eğitimi Uzman Psikolog Özlem Baran tarafından verildi.

Eğitimde, evliliğin sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak olan unsurlar bir sunum eşliğinde ve konu başlıkları ile detaylandırılarak 2 saat boyunca katılımcılara anlatıldı. Soru-cevap bölümüyle zenginleşen eğitimde Uzman Psikolog Özlem Baran örnekler de vererek belirli bazı durumlarda çiftlerin hangi davranışları seçebileceklerini ve sonuçlarını aktardı. Doğum, çocuk gibi farklı konu başlıkları ile uzman psikologların yer aldığı eğitimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.



Başkan Gökhan Yüksel: Evliliğe adım atacak çiftlerimizi bekliyoruz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: “Evlilik kararı alan çiftlerimizin bir ömür boyu mutlu, huzurlu ve temelleri sağlam bir evlilik yaşamaları için Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı başlattık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde uzman psikologlarımız tarafından vereceğimiz eğitimlerimiz ile evliliğe adım atacak olan çiftlerimizin evlilik hayatına iyi bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz. Aile kurmak isteyen bütün çiftlerimizi, Evlilik Öncesi Eğitim Programı’na bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.