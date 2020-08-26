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Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği geri dönüşüm projesi ile Kartallı vatandaşlar belediye görevlilerine teslim ettikleri elektronik atık kilosu miktarına göre çeşitli hediyeler kazanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:11
Kartal’da Elektronik Atığını Getiren Hediye Kazanıyor
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cak ayında hayata geçirilen proje kapsamında Kartallılar elektronik atıklarını belediye görevlerine teslim ediyor ve teslim edilen elektronik atıkların ağırlığı karşılığında da hediyeler kazanıyor. Kartal Belediyesi’nin geri dönüşüm kampanyasına katılan iki duyarlı vatandaş da elektronik atıkları çöpe atmak yerine Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’a teslim ederek çevrenin korunmasına katkı sağladı.

Vatandaşlar evlerindeki; müzik seti, televizyon, hoparlör, set üstü ocak, mouse ve elektrikli süpürgeyi teslim ederek kulaklık ve doğa dostu deterjan hediyelerini almaya hak kazandı. Kampanyaya katılan vatandaşlar ayrıca evlerinde atık yağ, atık ambalaj ve pilleri ayrı ayrı topladıklarını da belirterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e çevreci projelere verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerini etti. 

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars yaptığı konuşmada, “Elektronik atık adı verilen ve kısaca e-atık denilen malzemeler, elektronik cihaz/aletlerin kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresini tamamlamasıyla ortaya çıkan atıklardır. Tanıma baktığımızda kullanım süresini doldurduğu anda denilse de günümüzde teoride geçtiği gibi olmuyor. Teknoloji hızla gelişiyor, değişiyor dolayısıyla satın aldığımız her elektronik cihaz, satın aldığımız andan itibaren aslında e-atık kapsamına girmeye başlıyor. Eskiden evimizdeki herhangi  bir elektronik cihazın ömrü tamamlandığında bir kazanç kapısı olarak görmekte ve  bunu bir hırdavatçıya satmanın telaşesindeydik ancak, unutulmamalıdır ki elektronik atık  bir kazanç kapısı  değil, bir borç ödeme döngüsüdür. Çevremize olan borcun ufak ufak geri ödenmesidir.” dedi.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 750 bin ton e-atık çıktığını belirten Dr. Dilek Kars, “Bunların maalesef sadece 25 bin tonu yani yaklaşık yüzde 3’lük kısmı geri dönüşüm tesisine gitmektedir. İstatistikler Türkiye’de bir insanın yılda yaklaşık 10 kilo e atık ortaya çıkardığını, Avrupa’da ise bu rakamın 25 kiloya vardığını gösteriyor.” diye konuştu.

 

 

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