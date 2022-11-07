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Kartal’da Düzenlenen Uluslararası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kartal Belediyesi ve Öz Balkan Gücü Spor tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Öz Balkan Gücü İstanbul U-12 Yaş Futbol Turnuvası’ tamamlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:59
Kartal’da Düzenlenen Uluslararası Futbol Turnuvası Sona Erdi
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Kartal Belediyesi Atalar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’den ve Bulgaristan’dan katılan 12 yaş altı futbol takımları yarıştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın yarı final ve final maçları 3 Kasım Perşembe günü tamamlandı. Finalde rakibi PFC Spartak Varna’yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla yenen Beşiktaş JK şampiyon oldu. Şampiyon takımın genç oyuncuları kupalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nasır Süleymanoğlu’nun elinden aldı.

 “Bu Turnuvalar Geleneksel Hale Gelecek”

Kupa seremonisi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Katılan altı takımımızın tüm sporcularını ayrı ayrı kutluyorum. Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in size selamlarını getirdim. Organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Birinci olan Beşiktaş’ı ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonra geleneksel hale gelecek olan buna benzer turnuvalarımızda tekrar birlikte olmayı diliyorum.” diyerek tüm sporcuları tebrik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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