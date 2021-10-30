Kartal’da Cumhuriyet’in 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Coşkuyla Başladı

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Selda Bağcan konseriyle başladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk gününde, ünlü sanatçı Selda Bağcan sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Kartal Meydanı’nda buluşan Kartallıların yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşlarda Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartal, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamalarında uzun yıllar konuşulacak bir bayram coşkusuna sahne oluyor. Dört gün boyunca sürecek kutlamalarda binlerce Kartallı; spordan kültür sanata, ünlü sanatçıların sahne performanslarından mahalle etkinliklerine kadar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunda bir araya geldi.

Başkan Gökhan Yüksel’den Atatürk Anıtı’na Çelenk

Kartal’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları ilçe protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’i temsilen İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Deniz Teknik Komutanı Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Arslan ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile sivil toplum örgütü katıldı. Törende, Başkan Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi hatırası için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Sanatseverler Resim Sergisi, Kartallı Çocuklar Mahalle Etkinlerinde Buluştu

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resim sergisi ve mahalle etkinlikleriyle ilçe geneline yayıldı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Daima Genç 2 Cumhuriyet’ resim sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Sergide, öğrencilerin akrilik tarz kullanarak yaptıkları eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Günün diğer bir etkinliği ise Kartallı çocukların doyasıya eğlendiği ‘Mahalle Etkinliği’ oldu. Esentepe Çamlık Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Kartallı çocuklar, oyun platformları ve sokak oyunlarına katılarak, aileleriyle beraber keyif dolu anlar yaşadı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Kartallılar ile birlikte yaşayan Başkan Gökhan Yüksel, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bayram Coşkusu Selda Bağcan Konseriyle Zirveye Çıktı

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk gününde, bayram coşkusu ünlü sanatçı Selda Bağcan konseri ile zirveye çıktı. Konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Kartal Meydanı’nda düzenlenen konserden önce sevilen sanatçı Muzaffer Özdemir sahne aldı. Ünlü sanatçı Muzaffer Özdemir’in sahne performansı izleyenler tarafından alkışlar eşliğinde beğeni ile izlendi. Konserin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülay Boyraz, sanatçı Muzaffer Özdemir’e teşekkür plaketi takdim etti. Konserin devamında, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyet’e Giden Yol’ belgeselinin gösterimi gerçekleşti.

Bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı gecenin devamında, binlerce Kartallının merakla beklediği Selda Bağcan konseri gerçekleşti. Konser alanını dolduran kalabalık, ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın seslendirdiği şarkılara doyasıya eşlik etti. Gecede, ünlü sanatçı; ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’, ‘Yaz Gazeteci Yaz’, ‘Adaletin Bu Mu Dümya?’ gibi sevilen şarkılarını seslendirerek, Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Cumhuriyet Biziz, Hepimiziz”

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Kartallılarla birlikte yaşayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, “Hepimiz mutlu ve gururluyuz. Bugün, büyük ustayı ülkemizin yetiştirdiği bir Cumhuriyet kadınını Kartal’da ağırlıyoruz. Gücünü cesaretinden alan Cumhuriyet kadınları burada. Aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımız burada. Herkesi Cumhuriyetin coşkusu ve sevgisiyle selamlıyoruz. Çünkü bu Cumhuriyetin ardında bizler varız. Cumhuriyetin ardında sizler varsınız. Kısacası, Cumhuriyet biziz, hepimiziz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şarkılarını Kartallı vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Selda Bağcan, “Hepimiz Cumhuriyetin çocuklarıyız. Başkanımız hem çok genç, hem çok yakışıklı. Çok şanslısınız.” diye konuştu.

Konserin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Selda Bağcan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)