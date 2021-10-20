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Kartal’da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı Başlıyor

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümüne özel Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:16
Kartal’da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı Başlıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında; Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliğinde düzenlenecek olan “Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası”, 30 Ekim Cumartesi günü, saat 10.00’da Mehmet Ali Büklü Parkı’nda başlayacak olup ödül töreni, 31 Ekim Pazar günü saat 17.00’da gerçekleştirilecektir.

12 yaş altı ve 18 yaş altı olmak üzere 2 kategoride 6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde UKD Turnuvası olarak yapılacak turnuvanın sonunda, dereceye girecek sporcular Kartal Belediyesi tarafından kupa ve toplamda 3.000 TL maddi ödülle ödüllendirilecek, tüm katılımcılara ise madalya verilecek.

KAYNAK:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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