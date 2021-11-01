Kartal’da Cumhuriyet Haftasına Görkemli Kapanış

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Haluk Levent Damga Vurdu

Kartal’da her yıl büyük bir heyecanla kutlanan ve diğer yıllardan farklı olarak bu yıl 4 güne yayılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yapılan son konserler ile sona erdi. Konser etkinliklerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda Kartallı katıldı.

Cumhuriyet’in ilanın 98. yılı kapsamında yapılan kutlamaların 4. ve son gününde sahneyi önce sanatçı Elis Dubaz aldı. Birbirinden hareketli ve sevilen şarkılarını orkestra ile seslendiren Dubaz, Kartal Meydanı’na bulunan on binlerce Kartallı ’ya unutulmaz bir eğlence yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sahneye çıkarak sanatçı Elis Dubaz’ı tebrik etti ve kendisine Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’e Giden Yol” adlı belgesel perdeye yansıtıldı. İlgiyle izlenen belgeselin ardından beklenen an geldi ve Haluk Levent alkışlar eşliğinde sahnedeki yerini aldı.

Haluk Levent Bestesi ile “Kartal” Şarkısı

Hepsi dillere pelesenk olmuş şarkılarını peş peşe söyleyen Levent’e, meydanı dolduran Kartallılar adeta koro gibi eşlik etti. Sahneden aşağı inerek hayranlarının yanına giden ve bazı şarkılarını burada söyleyen Haluk Levent’e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser esnasında sevilen sanatçı Kartal için bir de şarkı besteledi. “Önümde tren, yukarıda martı, arkamda deniz, neredeyiz? Kartal’da” dizelerini taşıyan şarkıya, Kartallılar da büyük bir heyecan ile eşlik etti. Benzersiz bir ambiyansın hâkim olduğu konser sırasında sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Haluk Levent’i tebrik ederek, bestelediği şarkı ile alakalı beğenilerini dile getirdi ve günün anısına bir de Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, Kartal Meydanı’nda 3 gündür Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının devam ettiğini belirterek kutlamaların son günü olsa da Cumhuriyet coşkusunun ve sevgisinin hiç bitmeyeceğini söyledi. Bundan tam 98 yıl önce sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i zor şartlarda kurarak gençlere emanet ettiğini vurgulayan Başkan Yüksel, daha ileri yürümek gerektiğini ve Cumhuriyet’in “biz” olduğunu ve ilelebet yaşayacağını söyledi.

Haluk Levent’in Elfida gibi bazıları klasikleşmiş şarkılarını söylediği konser daha sonra kaldığı yerden devam etti. Her yaştan on binlerce vatandaşın izlediği konser İzmir Marşı ile sona erdi.