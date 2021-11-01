banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,536.95
ALTIN
546.76
DOLAR
9.52
STERLİN
13.03
EURO
11.03
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor.
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Son Dakika
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan...
Haftada En Az 3 Gün Horlayan Çocuğa Dikkat; Uyku Apnesi Görülebilir
Haftada En Az 3 Gün...
Dr. Yasin Çetinkaya ve Dr. Elif Gülay Mutluluğa ''Evet'', dedi
Dr. Yasin Çetinkaya ve Dr....

Kartal’da Cumhuriyet Haftasına Görkemli Kapanış

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Kartal’da 4 gün 4 gece süren görkemli bir organizasyon ile kutlandı. Kartal Belediyesi’nin “Cumhuriyet Haftası” kapsamında düzenlediği etkinliklerin finali ise Elis Dubaz ve Haluk Levent konserleri ile yapıldı. Kartal Meydanı’nda hazırlanan alanın tamamen dolduğu konserler, Kartal’da büyük bir coşkuya neden oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
Kartal’da Cumhuriyet Haftasına Görkemli Kapanış
banner171

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Haluk Levent Damga Vurdu

Kartal’da her yıl büyük bir heyecanla kutlanan ve diğer yıllardan farklı olarak bu yıl 4 güne yayılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yapılan son konserler ile sona erdi. Konser etkinliklerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda Kartallı katıldı.

Cumhuriyet’in ilanın 98. yılı kapsamında yapılan kutlamaların 4. ve son gününde sahneyi önce sanatçı Elis Dubaz aldı. Birbirinden hareketli ve sevilen şarkılarını orkestra ile seslendiren Dubaz, Kartal Meydanı’na bulunan on binlerce Kartallı ’ya unutulmaz bir eğlence yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi sahneye çıkarak sanatçı Elis Dubaz’ı tebrik etti ve kendisine Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’e Giden Yol” adlı belgesel perdeye yansıtıldı. İlgiyle izlenen belgeselin ardından beklenen an geldi ve Haluk Levent alkışlar eşliğinde sahnedeki yerini aldı.

Haluk Levent Bestesi ile “Kartal” Şarkısı

Hepsi dillere pelesenk olmuş şarkılarını peş peşe söyleyen Levent’e, meydanı dolduran Kartallılar adeta koro gibi eşlik etti. Sahneden aşağı inerek hayranlarının yanına giden ve bazı şarkılarını burada söyleyen Haluk Levent’e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser esnasında sevilen sanatçı Kartal için bir de şarkı besteledi. “Önümde tren, yukarıda martı, arkamda deniz, neredeyiz? Kartal’da” dizelerini taşıyan şarkıya, Kartallılar da büyük bir heyecan ile eşlik etti. Benzersiz bir ambiyansın hâkim olduğu konser sırasında sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Haluk Levent’i tebrik ederek, bestelediği şarkı ile alakalı beğenilerini dile getirdi ve günün anısına bir de Kartal heykelciği ile çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, Kartal Meydanı’nda 3 gündür Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının devam ettiğini belirterek kutlamaların son günü olsa da Cumhuriyet coşkusunun ve sevgisinin hiç bitmeyeceğini söyledi. Bundan tam 98 yıl önce sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’i zor şartlarda kurarak gençlere emanet ettiğini vurgulayan Başkan Yüksel, daha ileri yürümek gerektiğini ve Cumhuriyet’in “biz” olduğunu ve ilelebet yaşayacağını söyledi.  

Haluk Levent’in Elfida gibi bazıları klasikleşmiş şarkılarını söylediği konser daha sonra kaldığı yerden devam etti. Her yaştan on binlerce vatandaşın izlediği konser İzmir Marşı ile sona erdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda hamleler yarıştı
Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Gazapizm fırtınası esti
Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Gazapizm fırtınası esti
Kartal’da Cumhuriyet’in 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Coşkuyla Başladı
Kartal’da Cumhuriyet’in 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Coşkuyla Başladı
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTİ
KARTAL BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE HİJYEN KİTİ
Kartal Belediyesi Kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Kartal Belediyesi Kreşlerinde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169