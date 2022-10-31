Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Çelenk Töreni Gerçekleştirildi

Çelenk sunma törenine Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Müh. Alb. Dr. Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, ADD ( Atatürkçü Düşünce Derneği) Kartal Şube Yönetimi, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ellerindeki Türk bayrakları ile alanı dolduran genç yaşlı yüzlerce Kartallı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı dolayısıyla Kartal Meydanı’nı doldurdu.

Törende, Başkan Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunum töreninin ardından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar ile devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

