Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Arabalı Konser ile Kutlandı

Eski Kartal Stadı’nda düzenlenen konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Kartal Stadı’na kurulan dev sahne önüne düzenli olarak park eden araçlardaki izleyiciler sanatçının karışık repertuarla seslendirdiği şarkıları dinleme imkânı buldu.

Konser sırasında söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli Kartallılar, sevgili komşularım Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü büyük bir coşkuyla Kartal’da kutlanmaya devam edecek. Bu güzel etkinliklerin devam edebilmesi için herkes arabasının başında kalmalı, bu pandemi dönemi böyle devam edecek maalesef. Ancak kültüre sanata ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı buradan aktarıyoruz.” diye konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Gökhan Yüksel muhteşem konseri için Selçuk Balcı’ya teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti.