banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut...
Türkiye'nin İlk Atatürk Hologramıyla Coşkulu Kutlama
Türkiye'nin İlk Atatürk Hologramıyla Coşkulu...
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve Dış Temsilciliklerde Kutlandı
Son Dakika
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve...
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Arabalı Konser ile Kutlandı

Kartal Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı’nın, sahne aldığı ‘arabalı konser’ etkinliği düzenledi. Balcı’nın Karadeniz ve Türk Halk Müziği’nin en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde Kartallılar bayram coşkusunu nostaljik bir atmosferde yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 10:33
Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Arabalı Konser ile Kutlandı
banner171

Eski Kartal Stadı’nda düzenlenen konsere; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Kartal Stadı’na kurulan dev sahne önüne düzenli olarak park eden araçlardaki izleyiciler sanatçının karışık repertuarla seslendirdiği şarkıları dinleme imkânı buldu.

Konser sırasında söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli Kartallılar, sevgili komşularım Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü büyük bir coşkuyla Kartal’da kutlanmaya devam edecek. Bu güzel etkinliklerin devam edebilmesi için herkes arabasının başında kalmalı, bu pandemi dönemi böyle devam edecek maalesef. Ancak kültüre sanata ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı buradan aktarıyoruz.” diye konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Gökhan Yüksel muhteşem konseri için Selçuk Balcı’ya teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Başkan Gökhan Yüksel'den 29 Ekim Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel'den 29 Ekim Mesajı
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi’nin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi
Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi
Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169