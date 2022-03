Kartal’da, Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılında ‘Savaş Eserleri Sergisi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Başkan Gökhan Yüksel’den Atatürk Anıtı’na Çelenk

Kartal’da düzenlenen anma programları, ilçe meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk töreni ile başladı. Programa, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri ile siyasi parti ve dernek temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin devamında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Çelenk töreninin ardından Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğini ve koleksiyonerliğini Seyit Ahmet Sılay’ın yaptığı, ‘Savaş Eserleri Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda açılışı yapılan sergide, Çanakkale muharebelerinde kullanılmış, gerek Türk ordusunun, gerekse itilaf askerlerinin, silahları, mühimmatları, kişisel eşyaları, mektupları, günlükleri ve hatıratları olmak üzere yaklaşık 1000 eser vatandaşlarla buluştu. Açılışta, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay eşliğinde sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

“Orada Yaşanan Tüm Duyguları Burada Hissediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sergi alanında yaptığı konuşmada; “18 Mart Çanakkale Zaferi’ni çok iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor. Atalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz savaşarak ülkeyi kurtarıyorlar. Dolayısıyla orada on binlerce anı, on binlerce hikâye var. Sergiyi gezdiğimizde, kullandıkları aletlerden, yemek yedikleri malzemelere kadar, orada yaşanan tüm duyguları şu an burada hissedebiliyoruz. O dönemin zor şartlarında, bir olmayı, beraber olmayı ve vatanı savunmayı hep birlikte yaşıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu zor şartlarda orduyu bir araya getirmesi ve onun mücadelesinin örneklerini de görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizin ruhu şad olsun diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay ise, “Bugün aldığımız her nefes, Çanakkale’de verilmiş son nefesin bedelidir. Bu topraklar için bedel ödemiş, atalarımıza kayıtsız kalma lüksü yok bizim gençlerimizin. Biz onlara bu bilinci veriyoruz. Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartal’da Vefat Eden İmam Mustafa Memduh’un Günlüğü Sergide

Serginin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, büyük dedesi Çanakkale Savaşları’nda imamlık yapan Kartal Belediyesi geçmiş dönem Meclis üyesi Filiz Dereci Elibol ile bir araya geldi. Dedesi Mustafa Memduh Efendi’nin, Teğmen İbrahim Naci’nin şehadetini günlüğünün son sayfasına işlediğini ve sergide günlüğün de sergilendiğini ifade eden Filiz Dereci Elibol, Başkan Gökhan Yüksel’e büyük dedesinden kalma madalyayı tanıttı.

Savaş Eserleri Sergisi, 18 Nisan 2022’ye kadar Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda Kartallıları ağırlamaya devam edecek.