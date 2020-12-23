Kartal’da Cadde ve Meydanlar Yeni Yıl İçin Süslendi

Koronavirüs salgını nedeni ile yeni yıl kutlamalarının bu yıl yapılamayacak olmasını göz önünde bulunduran Kartal Belediyesi, vatandaşların bir nebze olsun moral bulabilmesi için ilçenin cadde, sokak ve meydanlarını görsel şölene çevirdi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Ankara Caddesi ışıklar ile süslenirken Neyzen Tevfik Meydanı’na da “Büyük Ailem Kartal” dekoru yerleştirildi. Rengârenk aydınlatmaların kullanıldığı Ankara Caddesi, boydan boya ışıklandırılırken caddenin üzerine led lambalar ile kurulan ışık perdesinin yanı sıra; caddenin girişine de üzerinde mutlu yıllar yazan bir kapı ve ışıklar içerisinde bir kardan adam dekoru yerleştirildi.

Ankara Caddesi’ne uygulanan ve görsel şölen sunan yılbaşı süslemelerini gören vatandaşlar ise ışıklı dekora büyük ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyük Ailem Kartal Tabelası Yoğun İlgi Gördü

Yılbaşı süslemelerinin haricinde yeni bir dekor da Neyzen Tevfik Meydanı’na kazandırıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sık sık kullandığı, “Büyük Ailem Kartal” söylemi, estetik bir dekor şeklinde Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’na yerleştirildi. Vatandaşlar da meydana eklenen dekora yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.