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Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!

26 Ağustos 1922’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Sabah çelenk sunumu ile başlayan Zafer Bayramı kutlamaları; baştan aşağı Türk bayrakları ile donatılan Kızılay Caddesi’nde, binlerce Kartallının marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği Zafer Yürüyüşü ve sonrasında düzenlenen Funda Arar konseri ile doruğa ulaştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel de çocukları ile birlikte belediyenin hazırladığı etkinliklerde ölümsüz zaferin yıl dönümü coşkusunu, Kartallı vatandaşlarla beraber yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:30
Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!
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Başkan Gökhan Yüksel’den Atatürk Anıtı’na Çelenk

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte Türk ulusunun, emperyalist düşmana karşı kazandığı zaferin 100. yıl kutlamaları, Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde sabah saat 09.00’da gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Dr. Müh. Alb. Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarla başlayan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, minnet ve şükranla anıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, devlet kurumlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Binlerce İnsan, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na Sel Olup Aktı

Akşam Saat 19.00’da binlerce vatandaş, Kartal Meydanına kadar gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için Milli Mücadele kahramanı Kartallı Kazım’ın adının verildiği meydanda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları hep bir ağızdan marşlar söyleyen Kartallılar, coşku içinde meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na doğru Zafer Yürüyüşünü başlattı.

Korteje, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Dilruba Oğulcuklu ve çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı.

Marşlar, sloganlar ve Atatürk resimleri ile süslenen meşaleler eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda Kartallı, evlerinin balkonlarından da alkış ve tezahürat ile eşlik etti. Yürüyüşte, kendisine; eşi Sibel Doğan Yüksel ve ilk milli bayram coşkusuna ortak olan oğlu Eymen Ali Yüksel’in eşlik ettiği Başkan Gökhan Yüksel, kortej boyunca balkonlarından yürüyüşü izleyen vatandaşları selamladı.

Kartal’ın dört bir yanının ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı Fener Alayı, Kartal Meydanı’ndaki büyük buluşmayla sona erdi. Yürüyüşün sonunda Kartallı Kazım Meydanı’ndan gelen binlerce kişi, Meydanı’nda bekleyen kalabalıkla birleşerek adeta sevgi seli oluşturdu.

Ünlü Sanatçı Funda Arar’ın Konseri ile Bayram Coşkusu Zirveye Ulaştı

Günün finali ise görkemli bir konserle yapıldı. Ünlü sanatçı Funda Arar, en sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Gecede, ‘Benim İçin Üzülme’, ‘Yak Gel’, ‘Senden Öğrendim’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya, Kartallılar doyasıya eşlik etti.

Başkan Gökhan Yüksel’den, ‘Atatürk’ Vurgusu

Gecede ünlü sanatçıya teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Başkan Gökhan Yüksel, Türk gençleri olarak Cumhuriyet’e ve Atatürk İnkılaplarına sahip çıkacaklarını kaydederek; “Zaferin 100. yılında, siz komşularım ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün zorluklara rağmen, hep birlikte daha iyisini başarmak için daha çok çalışmak zorundayız. Bu güç ve kuvvetle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefi hiç durmadan koşarak gerçekleştireceğiz. Ünlü sanatçımız Funda Arar’a bizleri yalnız bırakmadığı için sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 31 Ağustos’ta, Kartal Meydanı’nda, saatler 21.30’u gösterdiğinde, sevilen sanatçı Zeynep Bastık konseri ile devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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