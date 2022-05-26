banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.428,71
ALTIN
974,83
DOLAR
16,41
STERLİN
20,68
EURO
17,58
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

Kartal’da BESYO eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi, “Spora adım at, Kartal’a hareket kat” sloganıyla bu kez spora gönül veren öğrencilere destek verecek. Kartal’da ikamet eden öğrenciler için Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’na (BESYO) hazırlananlara yönelik bir eğitim programı düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:05
Kartal’da BESYO eğitimleri başlıyor
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında, 30 Mayıs – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan BESYO Eğitimleri ile Spor Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Spor Lisesi’ne girmek isteyen öğrencilere eğitim verilecek. Başvurular Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden 24-29 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Cross ve salon çalışmaları olarak verilecek BESYO eğitimlerinin antrenmanları Uğur Mumcu Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’nda, cross programı ise Uğur Mumcu Aydos Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Eğitimler 30 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında saat 17.00’de, 17 Haziran -30 Ağustos tarihleri arasında ise saat 12.00’de başlayacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi
Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi
Kartal’ın Gururu ‘Göktürkler Takımı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret
Kartal’ın Gururu ‘Göktürkler Takımı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret
Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet
Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet
“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı
“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169