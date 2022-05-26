Kartal’da BESYO eğitimleri başlıyor

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında, 30 Mayıs – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan BESYO Eğitimleri ile Spor Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Spor Lisesi’ne girmek isteyen öğrencilere eğitim verilecek. Başvurular Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden 24-29 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Cross ve salon çalışmaları olarak verilecek BESYO eğitimlerinin antrenmanları Uğur Mumcu Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’nda, cross programı ise Uğur Mumcu Aydos Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Eğitimler 30 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında saat 17.00’de, 17 Haziran -30 Ağustos tarihleri arasında ise saat 12.00’de başlayacak.