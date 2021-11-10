“Kartal’da Attığımız Her Adımda O’nun Bizlere Vermiş Olduğu Ödevleri Yerine Getiriyor Ve O’nun İlkelerini Yaşatıyoruz”

“Değerli Komşularım,

Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü.

Tam 83 yıl önce, millet olarak Ata’mızı, hiç dinmeyecek bir hüzünle kalbimize gömdük.

10 Kasım, bizim için en büyük yas günüdür. Ama aynı zamanda bize miras bırakılan değerleri, her seferinde yeniden özümseme ve yaşatma günüdür. Bugün, Ata’mızın bize emanet ettiği Cumhuriyet’e ve onun değerlerine daha sıkı sarılma günüdür. Büyük Atatürk’ü ve bu ülke için yaptıklarını; fikirlerini, hedeflerini idrak etme günüdür.

Kartal’da attığımız her adımda O’nun bizlere vermiş olduğu ödevleri yerine getiriyor, O’nun yürüdüğü yolu takip ediyor ve O’nun ilkelerini yaşatıyoruz.

Mutlak bir kararlılıkla evrensel değerler üzerine kurduğu fikirlerini ve ülkülerini yaşattıkça ebedi varlığının, yolumuzu ışıtarak bizlere rehberlik edeceğini biliyoruz.

Bize emanet ettiği Cumhuriyet’i ilelebet yaşatarak müreffeh bir toplumun inşası için gece gündüz çalışacak ve eserlerini daima ileri taşıyacağız.

Bu düşüncelerle; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle anıyorum.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)