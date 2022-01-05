Kartal’da ‘atık Yöneti̇mi̇’ Ve ‘sıfır Atık’ Çalışmaları Hız Kazandı

Lisanslı Araçlar, Mahalleyi Gezerek Atıkları Toplayacak

Geri kazanımı sağlanamayan bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla başlatılan proje, ilk olarak Orhantepe Mahallesi’nde 6 Ocak Perşembe günü başlayacak. Geri dönüşüm çalışması kapsamında Kartal Belediyesi’nin lisanslı aracı 14:00-16:00 saatleri arasında mahalleyi dolaşarak bitkisel atık yağları, kaynağından ayrı toplayacak. Kademe kademe mahallelerde yaygınlaştırılacak olan proje, Mayıs ayına kadar vatandaşların da desteği ile Kartal’ın 20 mahallesinin tamamında uygulanacak.

Toplanan Atık Miktarına Göre Vatandaşlara Çeşitli Hijyen Malzemeleri Verilecek

Orhantepe Mahallesi’nden başlanarak her hafta ilçenin bir mahallesinde yapılacak atık yağ toplama çalışmasında, belirlenen miktarda (1 ila 5 kg arası) atık yağ teslim eden vatandaşlara çeşitli hijyen malzemeleri verilecek.

Bitkisel Atık Yağ Kontrolünün Önemi

Bilindiği üzere ülkemizin önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği konusunda atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi, hem çevre kirliliğini önlemekte hem de atıkların dönüşüm hikâyesinde katma değer yaratmaktadır. Bu atıklar arasında yer alan bitkisel atık yağların kontrolü de çok büyük önem arz etmektedir.

Bitkisel yağlar hanelerde ve işyerlerinde gıda hazırlama amacıyla yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bunun sonucunda yüksek miktarda bitkisel atık yağ açığa çıkmakta ve bu yağların sadece % 25 i yasal yollardan toplanabilmektedir. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak bizler 2020 yılında 102 ton bitkisel atık yağı hane ve işyerlerinden ayrı şekilde toplayarak geri kazanımını sağladık. Toplanamayan % 75’lik kısım düşünüldüğünde, bu atıklar lavabolara dökülmekte veya çöp konteynerlerine atılmaktadır. Bitkisel atık yağlar lavabolara döküldüklerinde kanalizasyon sistemlerini tıkar ve arıtma yükünü/maliyetini artırır, ayrıca değerlendirilebilir ürünü de yok etmiş oluruz.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de bitkisel atık yağların geri kazanım oranlarını artırmak amacı başlattıkları proje ile alakalı Kartallı komşularının desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşları “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” seferberliği çalışmalarına katılmaya davet etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)