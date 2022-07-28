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Kartal’da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal Belediyesi ilçe genelinde sürdürülen asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt serim programı kapsamında Hürriyet Mahallesi’nde cadde ve sokaklar asfaltlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 11:28
Kartal’da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kartal genelinde belirli bir program dahilinde sürdürülen asfalt serim çalışmaları bu kez Hürriyet Mahallesi Seher Yıldızı Sokak, Ekrem Sokak ve Çalıkuşu Caddesi’nde başladı.

Eğimli olan ve hava şartları nedeniyle kış aylarında tuzlama çalışmaları sonucu yıpranan eski asfaltlar öncelikli olarak kazılarak yeni serim için hazır hale getirildi. Gün boyu yoğun bir çalışma gerçekleştiren ekipler, hazır hale getirilen sokaklar ve caddede daha sonra asfalt makinesi yardımıyla serim yaptı. Silindir yardımı ile yeni serilen asfalt sıkıştırılarak yaya ve araç trafiğine hazır hale getirildi.

Kartal Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında; Seher Yıldızı ve Ekrem Sokak ile Çalıkuşu Caddesi’ne yaklaşık olarak 950 tona yakın asfalt serimi gerçekleştirilirken, ekiplerin diğer mahalle ve bölgelerdeki asfalt mesaisi hazırlanan programa göre devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA


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