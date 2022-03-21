Kartal’da Afet gönüllüsü motosikletli kuryelere eğitim verildi

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Yerleşkesi’nde bu kez Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği üyelerine eğitim verildi. 3 ana bölümden oluşan eğitimde dernek üyelerine Temel Afet Bilinci, Afet Farkındalık ve Güç Birliği Eğitimleri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde 11 eğitmen görev aldı.

Afet gönüllüleri projesi kapsamında yaklaşık 4 aydır devam eden eğitimlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Yardımcısı Hülya Tekreroğlu ve Proje Koordinatörü Hakan Nişancı da katıldı.

Kartal ve çevresinde faaliyet gösteren motosikletli kuryelerin ilgi gösterdiği eğitimde en temel afet eğitiminden başlayarak afete hazırlık, afet farkındalığı ile afet türleri, olası bir afetin öncesinde ve sonrasında neler yapılabileceği anlatıldı. Gün boyunca devam eden eğitimlerde görsel ve pratik uygulamalarla pek çok yararlı bilgi; motosikletli kuryelere aktarıldı.

Doç. Dr. Doğan Kalafat ziyaret etti

Öte yandan eğitimlerin devam ettiği dakikalarda Kartal Sivil Savunma Uzmanlığı Yerleşkesini, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ziyaret etti. Devam eden eğitimi bir süre izleyen Kalafat, Kartal’daki Sivil Savuma Uzmanlığı’nın çalışmaları ve eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. İlerleyen günlerde özellikle Kartal’da deprem ve sismoloji ölçümü ile ilgili yapılacak işbirliği protokolüyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Kalafat’a Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar ve Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin tarafından bilgi verildi.