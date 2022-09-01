banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.174,93
ALTIN
995,25
DOLAR
18,20
STERLİN
21,11
EURO
18,27
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti

Kartal Belediyesi’nin Büyük Zafer’in 100. yılına özel düzenlediği dev organizasyonda sevilen şarkıcı Zeynep Bastık Kartallılar ile buluştu. Bayram coşkusunun zirveye ulaştığı gecede, özellikle genç yaştan binlerce Kartallı, konser alanını doldurarak sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:35
Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti
banner171

26 Ağustos 1922’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı. Ünlü şarkıcı bayram coşkusunun yaşandığı gecede kendisini dinlemeye gelen hayranları ile unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Zeynep Bastık, sevilen pek çok şarkısını Kartallılar ile birlikte seslendirdi.

“Yarınlara Umutla Bakıyoruz”

Konseri eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konserin hemen başında sanatçıya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, Büyük Taarruzun 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm emeği geçenleri şükranla andığını söyledi. Konsere gelen gençlere de seslenen Başkan Gökhan Yüksel, yarınlara umutla baktıklarını belirterek daha çok çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından konser kaldığı yerden devam ederken, mikrofonu devralan Zeynep Bastık ve orkestrası, Kartallılara adeta bir müzik ziyafeti verdi. “Ara”, “Felaket” gibi pek çok şarkısı gençlerin dilinden düşmeyen, şarkılarını büyük bir coşku ile seslendiren Bastık, Kartal’da 30 Ağustos coşkusunu zirveye çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren konseri izlemek için çok sayıda Kartallı vatandaş, meydanı ve çevresini doldurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!
Kartal’da Büyük Zaferin 100. Yılına Yakışır Görkemli Kutlama!
Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı
Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkusu Kartal’ın Mahallelerini Sardı
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı
Kartal Belediyesi Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı
Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor
Kartal’da Kadınlar İçin Öz Savunma Atölyesi’nin Yeni Kayıtları Başlıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169