Kartal’da 30 Ağustos Coşkusu Zeynep Bastık Konseri ile Devam Etti

26 Ağustos 1922’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı. Ünlü şarkıcı bayram coşkusunun yaşandığı gecede kendisini dinlemeye gelen hayranları ile unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde Zeynep Bastık, sevilen pek çok şarkısını Kartallılar ile birlikte seslendirdi.

“Yarınlara Umutla Bakıyoruz”

Konseri eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konserin hemen başında sanatçıya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, Büyük Taarruzun 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm emeği geçenleri şükranla andığını söyledi. Konsere gelen gençlere de seslenen Başkan Gökhan Yüksel, yarınlara umutla baktıklarını belirterek daha çok çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından konser kaldığı yerden devam ederken, mikrofonu devralan Zeynep Bastık ve orkestrası, Kartallılara adeta bir müzik ziyafeti verdi. “Ara”, “Felaket” gibi pek çok şarkısı gençlerin dilinden düşmeyen, şarkılarını büyük bir coşku ile seslendiren Bastık, Kartal’da 30 Ağustos coşkusunu zirveye çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren konseri izlemek için çok sayıda Kartallı vatandaş, meydanı ve çevresini doldurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA