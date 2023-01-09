banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.258,37
ALTIN
1.132,75
DOLAR
18,78
STERLİN
22,87
EURO
20,13
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk...
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini, Ancak Millet Değiştirir
Son Dakika
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini,...
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu
Son Dakika
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene...
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)
Son Dakika
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal...

Kartal’da, 2023’ün İlk Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılımcı demokrasinin örneklerinden biri olarak, mahalle muhtarlarının kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olması amacıyla Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın, 2023 yılındaki ilk programı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2023’ün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olmasına dikkat çekerek, yeni yılda da daha modern ve yaşanabilir Kartal için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:51
Kartal’da, 2023’ün İlk Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
banner171

Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal’ın mahalle muhtarları ve çok sayıda birim müdürü katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Uzlaşma’ Mesajı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasının başında tüm katılımcılara, 2023 yılı ile ilgili iyi dileklerini iletti. 2022’de Kartal’da her alanda gerçekleştirilen çalışmaların öneminden bahseden Başkan Yüksel, 2023 yılında da aynı heyecanla Kartal Belediyesi’nin çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Başkan Gökhan Yüksel, 2023’ün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olmasının önemine dikkat çekerek, genel ve yerel siyasette uzlaşı mesajı verdi. Özellikle gençlerin, toplumsal ve siyasal meselelerde uzlaşma talebi olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı, herkesin gençlerin bu talebine samimiyetle cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Modern bir Kartal için, Kartal Belediyesi ailesinin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Yüksel, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da aynı özveriyle Kartal için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardından, mahalle muhtarları söz alarak, mahalleleriyle alakalı; sorun, talep ve önerilerini aktardı. Başkan Gökhan Yüksel ve idare heyeti, toplantı boyunca muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi.

Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür Plaketi

Programın ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mehmet Ali Büklü Parkı Gezegen Kafe’de, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker ve İstanbul’un 39 ilçesinden mahalle muhtarları katıldı.

Etkinlikte, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu, Başkan Gökhan Yüksel’e muhtarlıklar ile alakalı gösterdiği özveri ve çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Gökhan Yüksel, tüm mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sunarak, Kartal Belediyesi’nin kent yönetiminde muhtarlar ile beraber özveri ve gayretle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bir Gün Bir Telefon Gelir’ Tiyatro Oyunu, Kartallı İzleyiciler İle Buluştu
‘Bir Gün Bir Telefon Gelir’ Tiyatro Oyunu, Kartallı İzleyiciler İle Buluştu
Kıvırcık Ali Vefatının 12. Yılında Kartal’da Anılacak
Kıvırcık Ali Vefatının 12. Yılında Kartal’da Anılacak
Kartallıların Kitap ve Oyuncakları Çocuklarla Buluşuyor
Kartallıların Kitap ve Oyuncakları Çocuklarla Buluşuyor
Kartal Belediyesi Çalışanlarına “Fonksiyonel Tıp Semineri”
Kartal Belediyesi Çalışanlarına “Fonksiyonel Tıp Semineri”
Kartal’da, Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin Açılışına Yoğun İlgi
Kartal’da, Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’nin Açılışına Yoğun İlgi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169