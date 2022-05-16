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Kartal’da 19 Mayıs 3 gün 3 gece kutlanacak

 Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı kutlamaları kapsamında yine çok konuşulacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:39
Kartal’da 19 Mayıs 3 gün 3 gece kutlanacak
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs, Kartal’da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Kartallılar 19 Mayıs akşamı Fener Alayı’nda buluşacak

19 Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00’da Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayacak olan Fener Alayı ile Kartallı vatandaşlar Kartal Meydanı’na hep birlikte yürüyecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır 19 Mayıs coşkusunu kısıtlamaların gölgesinde kutlamak zorunda kalan Kartallılar, bu özlemini doyasıya yaşayacak. 

Kutlamalar 3 gün 3 gece sürecek

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Emre Aydın, Sertab Erener ile rap dünyasının sevilen isimleri Batuflex, Velet, Ati242 ve Mert Şenel şarkılarıyla Kartal Meydanı’nda bir dizi konsere imza atacak. Dj Kadir Çetin’in sahne performanslarının da yer alacağı kutlamalar kapsamında Kartallılar 19 Mayıs heyecanını üç gün üç gece yaşayacak.

19 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:00’de Emre Aydın sahne alırken, 20 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’de Sertab Erener Kartallılar ile buluşacak. 21 Mayıs Cumartesi gecesi ise rap dünyasının sevilen isimleri Batuflex, Velet, Ati242 ve Mert Şenel Kartallı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirecek.

Başkan Yüksel, Kartallıları 19 Mayıs kutlamalarına davet etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını yapılacak olan kutlamalara davet ederek, “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılını kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi kurmak adına girdiği mücadelenin ilk adımı. Atatürk’ün Ey Türk Gençliği diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken, tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

 Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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