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Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı

Kartal Belediyesi, ilçenin; sosyo-kültürel hayatını canlandıracak projelerine bir yenisini daha ekledi. Atalar Mahallesi’nde yer alan Mehmet Ali Büklü Parkı’nda, içinde amfi, kütüphane ve kafe barındıran sosyal tesis, Kartallıların hizmetine açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 16:28
Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
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890 Metrekarelik Alanda, 132 Kişi Kapasiteli

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, ilçeye artı değer kazandıracak projeler, teker teker hayata geçiyor. Mehmet Ali Büklü Parkı’nda hizmete açılan yeni sosyal tesis, ilçenin sosyal hayatında yeni merkez alanlarından biri ve 7’den 77’ye tüm Kartallıların uğrak yeri olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İçinde, amfi-kütüphane ve kafe barındıran yeni sosyal tesis, iç ve dış mekan kullanımı olarak 890 metrekare alana kurulurken, yine iç ve dış kullanımlar dahil 132 kişilik bir kapasite barındırıyor. Ayrıca, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla, Kartallıların kaliteli ve ucuz hizmet alabilmesi adına, tesislerin işletmecisi bizzat Kartal Belediyesi olacak.

“Salgının Etkisi Azaldıkça, Kültürel Etkinliklere Sahne Olacak”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mehmet Ali Büklü Parkı’ında hizmete açılan sosyal tesisin, sadece kafetarya olarak değil, içinde birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği yeni bir kültürel alan olarak düşünülmesi gereğine dikkat çekti.

Özellikle COVİD-19 salgınının etkisinin azalmasından sonra, tesiste çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel; “Kartal’ın sosyo-kültürel hayatını canlandıracak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. ‘Kartal Canlanıyor’ dedik ve göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerimizle bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bayram Demirkol Parkı ve Atalar Spor Tesisleri’nden sonra Mehmet Ali Büklü Parkı’nda hayata geçirdiğimiz projelerimiz, bunun en güzel kanıtlarından biri oldu. Tüm komşularımıza, bu güzel sosyal tesisleri ziyaret etmelerini, sevdikleriyle ve aileleriyle beraber vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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